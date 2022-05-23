Австрия уже заморозила 254 миллиона евро активов подсанкционных российских олигархов — Finance.ua
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Австрия уже заморозила 254 миллиона евро активов подсанкционных российских олигархов

Сегодня 12:18Мир
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Австрия заморозила российские активы на сумму около 254 млн евро на 97 счетах.
Об этом сообщил телеканал ORF со ссылкой на выпуск правительства страны.
При этом сумма выросла вдвое по сравнению с мартом, когда поиском активов российских бизнесменов, которые могли попасть под санкции ЕС, занялась специально созданная целевая группа.
Она действует под руководством Управления государственной безопасности и разведки в Министерстве внутренних дел и в сотрудничестве с другими министерствами.
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Сообщается, что следователи также обнаружили пять подозрительных записей в земельном кадастре.
В сообщении правительства говорится, что поиск попавших под санкции активов осложняется трудностями при установлении связей между корпоративными структурами, трастовыми компаниями и подсанкционными лицами.
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В правительстве пообещали предоставить более полный отчет о результатах расследования до конца мая.
Ранее глава австрийского МВД Герхард Карнер заявлял о проведении сложного расследования, которое потребует углубленной работы, а канцлер Карл Нехаммер — о том, что необходимо арестовать деньги «олигархов», чтобы ударить по их самому больному месту. Он обещал сделать «все возможное, чтобы ввести санкции против военных лидеров и сторонников путина» без каких-либо оговорок.
По материалам: Економічна Правда
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