Австрия уже заморозила 254 миллиона евро активов подсанкционных российских олигархов — Finance.ua

Сообщается, что следователи также обнаружили пять подозрительных записей в земельном кадастре.
В сообщении правительства говорится, что поиск попавших под санкции активов осложняется трудностями при установлении связей между корпоративными структурами, трастовыми компаниями и подсанкционными лицами.
В правительстве пообещали предоставить более полный отчет о результатах расследования до конца мая.
Ранее глава австрийского МВД Герхард Карнер заявлял о проведении сложного расследования, которое потребует углубленной работы, а канцлер Карл Нехаммер — о том, что необходимо арестовать деньги «олигархов», чтобы ударить по их самому больному месту. Он обещал сделать «все возможное, чтобы ввести санкции против военных лидеров и сторонников путина» без каких-либо оговорок.