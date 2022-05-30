У Зеленского назвали два условия предотвращения продовольственного кризиса — Finance.ua
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У Зеленского назвали два условия предотвращения продовольственного кризиса

Сегодня 16:32
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Союзники Украины должны помочь разблокировать морские порты и ускорить поставки оружия для ВСУ. Это позволит предотвратить мировой продовольственный кризис.
Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.
Как отметил чиновник, сейчас необходимо разблокировать украинские морские порты, отправив туда военные корабли стран-союзников Украины для сопровождения судов с зерном.
Также, по словам Ермака, Запад должен ускорить предоставление Украине военной помощи и передать нам американские ракетные системы залпового огня MLRS для освобождения оккупированных россией территорий.
Глава ОП отметил, что в противном случае продовольственного кризиса, который провоцирует рф, не избежать. Кремль и дальше будет шантажировать весь мир.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода — блокирование российскими военными 22 млн тонн украинского продовольствия на экспорт в морских портах Украины.
По материалам: РБК-Україна
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