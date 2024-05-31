У Украины уже есть 12 соглашений по безопасности с более чем $23 миллиардами поддержки — Зеленский — Finance.ua
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У Украины уже есть 12 соглашений по безопасности с более чем $23 миллиардами поддержки — Зеленский

Казна и Политика
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У Украины уже есть 12 соглашений по безопасности с более чем $23 миллиардами поддержки — Зеленский
У Украины уже есть 12 соглашений по безопасности с более чем $23 миллиардами поддержки — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в 12 соглашениях, заключенных Украиной, зафиксировано более 23 миллиардов долларов военной и финансовой поддержки.
Об этом он сообщил в Телеграме.
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«В целом заключено уже 12 соглашений по безопасности, в которых зафиксировано более 23 миллиарда долларов военной и финансовой поддержки. Спасибо партнерам и всем, кто верит в Украину. Спасибо всем, кто поддерживает нашу борьбу за независимость!» — рассказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что новые соглашения по безопасности для Украины — это больше силы и возможностей для защиты наших людей. «Испания, Бельгия, Португалия — еще три сильных документа, которые фиксируют долговременную поддержку нашего народа», — отметил президент.
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Напомним, 27−28 мая Президент Украины Владимир Зеленский посетил Испанию, Бельгию и Португалию. В ходе визитов он провел переговоры с руководством этих стран и подписал двусторонние соглашения о безопасности.
Украина заключила уже 12 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Бельгией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Португалией. Эти соглашения подписаны во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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