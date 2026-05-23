0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У каждого пятого иностранного ФЛП в Украине есть российское гражданство

36
В среднем 1,9 тысячи фопов открывают иностранцы ежегодно
В среднем 1,9 тысячи фопов открывают иностранцы ежегодно, Фото: magnific
По состоянию на середину мая 2026 года в Украине зарегистрировано около 22 тыс. физических лиц-предпринимателей с иностранным гражданством. Каждый четвертый ФЛП-иностранец работает в Киеве, а популярнейшей сферой деятельности остается розничная торговля.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Где иностранцы чаще всего открывают бизнес

В общей сложности 21 967 предпринимателей с иностранным гражданством насчитывается сейчас в Украине. В среднем, с начала полномасштабного в год открывается 1 896 дел граждан других стран.
Каждый четвертый из них зарегистрирован в Киеве: 5216. Харьковщина занимает второе место с 3506 предпринимателями, а Одесчина — третье с 3295 ФЛП. Именно на эти 3 региона приходится почти 55% всех иностранцев, начавших свой бизнес в Украине.
География ФЛП-иностранцев
География ФЛП-иностранцев, Инфографика: Опендатабот

Граждане каких стран чаще всего открывают ФЛП

Наибольшую часть среди иностранных предпринимателей составляют граждане россии — 4593 ФЛП, или почти каждый пятый иностранный предприниматель в Украине.
Также среди лидеров по количеству зарегистрированных бизнесов:
  • граждане Вьетнама — 1 994;
  • Азербайджана — 1 635;
  • Узбекистана — 1469;
  • Молдовы — 1118.
В общей сложности почти половина иностранцев с собственным делом происходят из этих 5 стран.
Граждане каких стран открыли ФЛП в Украине
Граждане каких стран открыли ФЛП в Украине, Инфографика: Опендатабот

Какие сферы бизнеса самые популярные

Чаще всего иностранцы в Украине работают в сфере розничной торговли — 6 346 ФЛП.
Популярными также остаются складская деятельность (2746), оптовая торговля (1732), HoReCa (1703), а также ІТ-сфера (1624).
В каких сферах работают фФЛП-иностранцы в Украине
В каких сферах работают фФЛП-иностранцы в Украине, Инфографика: Опендатабот
По материалам:
Finance.ua
ФЛПБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems