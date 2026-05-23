У каждого пятого иностранного ФЛП в Украине есть российское гражданство

По состоянию на середину мая 2026 года в Украине зарегистрировано около 22 тыс. физических лиц-предпринимателей с иностранным гражданством. Каждый четвертый ФЛП-иностранец работает в Киеве, а популярнейшей сферой деятельности остается розничная торговля.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Где иностранцы чаще всего открывают бизнес

В общей сложности 21 967 предпринимателей с иностранным гражданством насчитывается сейчас в Украине. В среднем, с начала полномасштабного в год открывается 1 896 дел граждан других стран.

Каждый четвертый из них зарегистрирован в Киеве: 5216. Харьковщина занимает второе место с 3506 предпринимателями, а Одесчина — третье с 3295 ФЛП. Именно на эти 3 региона приходится почти 55% всех иностранцев, начавших свой бизнес в Украине.

Граждане каких стран чаще всего открывают ФЛП

Наибольшую часть среди иностранных предпринимателей составляют граждане россии — 4593 ФЛП, или почти каждый пятый иностранный предприниматель в Украине.

Также среди лидеров по количеству зарегистрированных бизнесов:

граждане Вьетнама — 1 994;

Азербайджана — 1 635;

Узбекистана — 1469;

Молдовы — 1118.

В общей сложности почти половина иностранцев с собственным делом происходят из этих 5 стран.

Какие сферы бизнеса самые популярные

Чаще всего иностранцы в Украине работают в сфере розничной торговли — 6 346 ФЛП.

Популярными также остаются складская деятельность (2746), оптовая торговля (1732), HoReCa (1703), а также ІТ-сфера (1624).

