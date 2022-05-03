У ЕС есть планы на случай, если россия полностью перекроет газ — Еврокомиссия

Сегодня 15:14 — Энергетика

У ЕС есть планы на случай, если россия полностью перекроет газ — Еврокомиссия

Отказ Газпрома выполнять свои контрактные обязательства свидетельствует, что Россия является ненадежным поставщиком газа, и Европа должна готовиться к экстремальным сценариям уже в ближайшем будущем.

Об этом в Брюсселе по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам энергетики заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Мы все видели, как Газпром объявил, что не будет соблюдать свои контрактные обязательства и остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Это четко свидетельствует о том, что они (россияне — Ред.) не являются надежными поставщиками. Это означает, что у всех стран-членов должны быть готовые планы на случай полного прекращения поставок. И у них уже есть такие планы», — отметила еврокомиссар.

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Она отметила, что подготовка к такому развитию событий началась еще в январе, когда стало очевидным обострение ситуации. Реализация этих планов требует четкой координации и солидарности между странами — членами ЕС.

«У нас есть такие страны, которые замкнуты на суше, и они очень зависимы от альтернативных путей, от поставок и помощи соседей. Мы также предусматриваем в наших чрезвычайных планах наше ближайшее соседство — также Украину и Молдову», — сказала Симсон.

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По ее словам, Евросоюз не сможет сразу заместить из альтернативных источников весь объем поставляемого из россии газа. Таким образом, ЕС будет комплексно решать эту проблему, увеличивая удельный вес возобновляемых источников в энергетическом балансе, в частности использование биогаза, а также внедряя технологии энергосбережения.

Предусматривается также координация усилий по более эффективному использованию имеющихся хранилищ газа и совместной закупке газа для прохождения зимнего периода. Это позволит полностью использовать коллективную покупательную способность ЕС и избежать ненужной конкуренции между странами при заключении контрактов с альтернативными поставщиками газа.

Как сообщалось, 27 апреля российский монополист «Газпром» полностью приостановил поставки газа в болгарскую компанию «Булгаргаз» и польскую PGNiG в связи с неуплатой в рублях.

Президент россии владимир путин 1 апреля обязал производить расчеты за газ только в рублях со странами, которые правительство россии признало «недружественными» за их позицию относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

Большинство правительств стран Евросоюза заявили об отказе оплачивать поставки российского газа в рублях. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла, что переход на расчеты с россией в рублях будет означать нарушение санкций ЕС против россии, в частности против ее банковского сектора, в связи с развязанной рф войной против Украины.

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