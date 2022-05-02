Три страны ЕС отозвали вето на нефтяное эмбарго против россии — ZDF — Finance.ua
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Три страны ЕС отозвали вето на нефтяное эмбарго против россии — ZDF

Сегодня 10:14Энергетика
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Три колебавшиеся страны Евросоюза — Венгрия, Австрия и Словакия — отозвали свое вето на введение нефтяного эмбарго по отношению к россии.
Об этом сообщает ZDF со ссылкой на источники.
Ранее эти страны блокировали нефтяные санкции из-за высокой зависимости от поставки этого сырья из россии.
Отмечается, что некоторые вопросы новых санкций, в частности переходные периоды, все еще остаются открытыми.
«Вероятно, решение об эмбарго должно быть принято в ближайшие несколько дней, но реализовано лишь в ближайшие несколько месяцев», — сказал корреспондент ZDF в Брюсселе Флориан Нойханн.
По словам европейского дипломата, решающим фактором стало заявление правительства Германии о поддержке введения нефтяного эмбарго против россии.
Причиной смены курса Германии, вероятно, стали успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Министр экономики ФРГ Роберт Хабэк объявил 26 апреля, что зависимость Германии от российской нефти за восемь недель войны сократилась с 35% до 12%.
По материалам: УНІАН
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