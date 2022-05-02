Три страны ЕС отозвали вето на нефтяное эмбарго против россии — ZDF

Сегодня 10:14 — Энергетика

Три колебавшиеся страны Евросоюза — Венгрия, Австрия и Словакия — отозвали свое вето на введение нефтяного эмбарго по отношению к россии.

Об этом сообщает ZDF со ссылкой на источники.

Ранее эти страны блокировали нефтяные санкции из-за высокой зависимости от поставки этого сырья из россии.

Отмечается, что некоторые вопросы новых санкций, в частности переходные периоды, все еще остаются открытыми.

«Вероятно, решение об эмбарго должно быть принято в ближайшие несколько дней, но реализовано лишь в ближайшие несколько месяцев», — сказал корреспондент ZDF в Брюсселе Флориан Нойханн.

По словам европейского дипломата, решающим фактором стало заявление правительства Германии о поддержке введения нефтяного эмбарго против россии.

Причиной смены курса Германии, вероятно, стали успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Министр экономики ФРГ Роберт Хабэк объявил 26 апреля, что зависимость Германии от российской нефти за восемь недель войны сократилась с 35% до 12%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.