Ранее эти страны блокировали нефтяные санкции из-за высокой зависимости от поставки этого сырья из россии.
Отмечается, что некоторые вопросы новых санкций, в частности переходные периоды, все еще остаются открытыми.
«Вероятно, решение об эмбарго должно быть принято в ближайшие несколько дней, но реализовано лишь в ближайшие несколько месяцев», — сказал корреспондент ZDF в Брюсселе Флориан Нойханн.
По словам европейского дипломата, решающим фактором стало заявление правительства Германии о поддержке введения нефтяного эмбарго против россии.
Причиной смены курса Германии, вероятно, стали успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Министр экономики ФРГ Роберт Хабэк объявил 26 апреля, что зависимость Германии от российской нефти за восемь недель войны сократилась с 35% до 12%.