Нефтяное эмбарго ЕС против рф может заработать до конца года — Bloomberg

Сегодня 10:31 — Энергетика

Нефтяное эмбарго ЕС против рф может заработать до конца года — Bloomberg, www.reuters.com

Евросоюз, который на следующей неделе анонсирует шестой пакет санкций против рф, планирует отрезать Сбербанк от системы SWIFT, а предложенное нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

Отмечается, что ЕС планирует предложить запрет на импорт российской нефти с конца года, а к тому моменту будут постепенно вводиться ограничения. Ранее сообщалось, что сначала под запрет может попасть российская танкерная нефть, а затем — трубопроводная.

Другие варианты, которые обсуждались для сокращения нефтяных доходов россии, включали установку прайс-кепов, то есть ограничение цен, а также специальные механизмы оплаты через эскроу-счета и тарифы.

Беларусь будет включена в шестой санкционный пакет за ее роль в российском вторжении, в ходе которого она, в частности, выступала как плацдарм для российских войск.

Среди других предложений, которые будут обсуждаться в рамках нового пакета санкций — ограничения на консалтинговые и облачные услуги, а также на покупку недвижимости. Также может быть одобрено больше индивидуальных санкций, в частности, на военных чиновников, магнатов и их соратников, а также ответственных за военные преступления россиян в Украине.

Некоторые страны-члены также настаивают на усилении существующих ограничений на морскую торговлю и порты как часть пакета.

Напомним, о том, что страны Евросоюза на следующей неделе могут одобрить постепенное нефтяное эмбарго и санкции против крупнейшего российского банка, Сбербанка, днем ранее сообщило NYT.

Со ссылкой на дипломатов и чиновников издание объяснило, что эмбарго, вероятно, будет сначала применяться к российской танкерной нефти, и только затем — к трубопроводной, что может занять несколько месяцев.

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