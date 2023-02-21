Twitter столкнулся с миллионными исками из-за неоплаченных счетов — WSJ Сегодня 03:17 — Фондовый рынок

Twitter столкнулся с миллионными исками из-за неоплаченных счетов — WSJ

Twitter Inc. столкнулась с растущим списком претензий по неоплаченным счетам после того, как Илон Маск возглавил компанию. Арендодатели, консультанты и поставщики подали по меньшей мере девять исков в суды.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Общая сумма требований превышает 14 миллионов долларов плюс проценты.

Три исковых жалобы касаются офисных помещений, в том числе штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Арендодатель утверждает, что не получил почти 6,8 миллионов долларов арендной платы за декабрь и январь.

Читайте также Маск закрывает два офиса Twitter в Индии — Bloomberg

Маркетинговая компания Canary LLC, специализирующаяся на производстве товаров с логотипами, в иске, поданном в январе, заявила, что Twitter задолжал ей почти 400 000 за разную продукцию, в том числе «подарочную коробку для Илона» за 7000 долларов.

Некоторые из неоплаченных счетов связаны с работой, проделанной компанией, чтобы закрыть сделку с самим Маском.

Читайте также Маск планирует найти нового руководителя Twitter до конца 2023 года

Так, руководители Twitter организовали чартерные рейсы из Нью-Джерси в Сан-Франциско и обратно для директора по маркетингу Лесли Берланда. После того, как сделка была закрыта, Марти О’Нил, глава глобального стратегического поиска Twitter, написал Private Jet Services Group LLC, что Twitter не будет платить за полеты.

Иск по этому поводу на сумму 197 725 долларов был подан в декабре прошлого года в федеральный суд Нью-Гэмпшира.

Издание напомнило, что Маск, получив контроль над Twitter, быстро ввел более строгий контроль за расходами. В его карьере уже были эпизоды, близкие к финансовому краху, в частности у Tesla, но он справлялся с ними, частично оказывая давление на поставщиков и продавцов, делая экономию средств приоритетом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.