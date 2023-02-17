Маск закрывает два офиса Twitter в Индии — Bloomberg — Finance.ua
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Маск закрывает два офиса Twitter в Индии — Bloomberg

Фондовый рынок
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Маск закрывает два офиса Twitter в Индии — Bloomberg
Маск закрывает два офиса Twitter в Индии — Bloomberg
Twitter Inc. закрыла два из трех своих индийских офисов и приказала сотрудникам работать из дома.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Twitter закрыл свои офисы в Нью-Дели и Мумбаи, сообщили источники, но продолжает управлять офисом в Бангалоре, где работают инженеры.
Согласно материалу, в конце прошлого года Twitter уволил более 90% из примерно 200 сотрудников в Индии.
Глава платформы Илон Маск уволил сотрудников и закрыл офисы по всему миру в рамках усилий по обеспечению финансовой стабильности Twitter до конца 2023 года.
Тем не менее, Индия считается ключевым рынком роста для американских технологических гигантов от Meta Platforms Inc. в Alphabet Inc. Google, которые делают долгосрочные ставки на растущую интернет-арену. В то же время последние шаги Маска говорят о том, что сейчас он придает меньшее значение рынку.
В последние годы Twitter превратился в один из важнейших общественных форумов Индии, где ведутся горячие политические дискуссии. Тем не менее, выручка там незначительна для компании Маска, которой также приходится бороться со строгими правилами по контенту и растущей конкуренцией.

Илон Маск и Twitter: непростая история

По материалам:
Forbes.ua
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