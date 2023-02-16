Маск планирует найти нового руководителя Twitter до конца 2023 года — Finance.ua

Маск планирует найти нового руководителя Twitter до конца 2023 года Сегодня 02:23 — Мир

Маск планирует найти нового руководителя Twitter до конца 2023 года

Генеральный директор Twitter, миллиардер Илон Маск заявил, что конец 2023 года будет «удачным временем», чтобы найти нового руководителя Twitter после того, как пользователи соцсети проголосовали за смену руководства.

Об этом он заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, сообщает Reuters

«Я думаю, что мне нужно стабилизировать организацию и убедиться, что она находится в финансово здоровом состоянии, и что есть четкий ориентир продукта», — сказал Маск в ответ на вопрос, определился ли он с новым генеральным директором Twitter и когда этот человек будет нанят.

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Он предположил, что, по всей вероятности, ближе к концу этого года «было бы хорошо найти кого-то другого, чтобы управлять компанией», ведь тогда он ожидает стабилизировать работу Twitter.

В декабре Маск заявил, что прислушается к результатам опроса, в котором пользователи Twitter проголосовали за его отставку с должности главы компании.

«Я подам в отставку с должности генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы занять эту должность! После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов», — написал миллиардер.

Економічна Правда По материалам:

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