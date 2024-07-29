Треть украинских компаний еще не повышала зарплаты работникам в этом году — опрос Сегодня 13:03 — Личные финансы

Треть украинских компаний еще не повышала зарплаты работникам в этом году — опрос, unsplash.com

Сейчас на рынке труда есть недостаток квалифицированных кадров. Перед компаниями острее встал вопрос бронирования сотрудников и проверки военно-учетных документов. Большинство работодателей уже забронировали своих работников или планируют бронировать тех, кто подлежит. А наличие учетно-военных документов стало обязательным требованием для новых кандидатов в большинстве компаний.

Об этом пишет NV со ссылкой на исследование robota.ua.

Количество вакансий

Еще в конце 2023 года на портале каждый день публиковалось более 90 тысяч вакансий. Незначительный спад был в январе, но это типично для первого месяца нового года. В настоящее время активность работодателей увеличилась. В марте самая большая цифра опубликованных вакансий за день составила 106 215.

Инфографика: robota.ua

Желаемый и реальный уровень зарплат

Если говорить о заработке, то на уровне предложения существенных изменений нет. В течение 2023 года средний уровень зарплат при первоначальном найме колебался между 18,5 и 19 тысячами гривен.

В марте 2024 как среднюю цифру зафиксировали 19 603 гривен. При этом желаемый заработок все же больше. Сейчас разрыв составляет около 3 тысяч гривен, то есть средний уровень ожидаемой заработной платы на robota.ua составляет около 22 000 грн. Пытаясь быть более конкурентоспособными в борьбе за соискателей, большая часть работодателей вернула «плюшки» типа страхования, покрытия обучения, спортзала, обедов в офисе и т. д.

Инфографика: robota.ua

Удаленная работа

Если в 2022 году всего 5% работодателей предлагали ремоут, сейчас это уже 8%. Количество удаленных вакансий постоянно растет. Сейчас это более 8 тысяч предложений из общего количества.

Конечно, цифра меняется в зависимости от региона. Больше всего удаленных позиций предлагают киевские компании. За столицей следуют Харьков, Львов, Одесса и Днепр соответственно. Это связано с тем, что в крупных городах сосредоточено больше всего диджитал, креативных, маркетинговых и других подобных бизнесов, которым не так важно присутствие специалистов в офисе.

Инфографика: robota.ua

Ситуация в компаниях

Среди опрошенных 47,7% предприятий отметили, что уже в первом квартале 2024 года успели расширить штат как минимум на 1−5 сотрудников, а кто-то даже больше.

В ходе опроса в апреле 2024 года спросили компании, с какими наибольшими трудностями они столкнулись в первом квартале 2024 года. 75% опрашиваемых отметили, что испытывают заметный дефицит кадров.

Инфографика: robota.ua

Заработная плата

27,9% принявших участие в исследовании компаний отметили, что еще не повышали зарплаты в 2024 году. Остальные увеличили ставку сотрудников в диапазоне 5−20%:

повышение на 5−10% - 40,9% компаний;

повышение на 11−20% - 25% компаний;

повышение более чем на 20% — 6,2% компаний.

Инфографика: robota.ua

Изменения в связи с новым мобилизационным законом

У 46% компаний уже есть забронированные сотрудники, 32% планируют начать процесс в течение 2024 года. Другие не планируют заниматься бронированием.

Для 44% работодателей обязательным требованием для кандидатов является наличие военно-учетных документов. 32% просят документы, однако не относятся категорически.

Более 90% компаний отмечают необходимость улучшения информирования со стороны государства о мобилизации, указывая на необходимость четких инструкций и контактов для консультаций.

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НВ По материалам:

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