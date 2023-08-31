Транснациональная компания по производству оружия открывает свое представительство в Украине — Finance.ua

Транснациональная компания по производству оружия открывает свое представительство в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с представителями транснациональной компании BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне, которая ведет деятельность в отраслях производства оружия, безопасности и аэрокосмической сфере. По итогам встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений между Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины и BAE Systems.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Во время встречи глава государства поблагодарил генерального директора компании Чарльза Вудберна и команду BAE Systems за решение открыть свое представительство в Украине.
«Мы высоко ценим, когда частные компании в такое время открывают свои офисы в нашей стране. В первую очередь, это очень важный сигнал поддержки нашего народа, украинских граждан», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отметил, что вооружение производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119 и M777, БМП CV90 уже активно действует в Украине, помогает приближать победу и получает одобрительные отзывы украинских военных.
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По его словам, Украина стремится быть создателем новой действенной системы европейской и мировой безопасности, что невозможно без мощного оборонно-промышленного комплекса. Для его постройки наше государство хочет привлекать ведущие оборонные компании из стран-союзников.
По итогам встречи в присутствии Президента Украины и гендиректора BAE Systems было подписано Соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины и BAE Systems.
Также было подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких пушек L119 между Министерством обороны Украины и BAE Systems.
«Лучшее оружие, которое сейчас помогает нашим воинам защищать Украину, должно производиться в Украине. Развитие собственного производства оружия — топ-приоритет», — написал Зеленский в Telegram после встречи.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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