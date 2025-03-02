Трамп соберет в Белом доме первый саммит с криптовалют — Finance.ua

Трамп соберет в Белом доме первый саммит с криптовалют Сегодня 22:01 — Криптовалюта

Трамп соберет в Белом доме первый саммит с криптовалют

В следующую пятницу, 7 марта, Дональд Трамп соберет в Белом доме ведущих криптоинвесторов и предпринимателей на первый в истории саммит по цифровым активам.

Об этом пишет Axios.

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Трамп называет себя «первым криптопрезидентом» США и хочет сделать страну мировым центром криптовалют. Однако рынок переживает кризис, и не все уверены, что его план сработает.

«Семья Трампов запустила официальный токен TRUMP и мемкоин MELANIA 17 и 18 января соответственно, что принесло им на бумаге десятки миллиардов долларов в криптовалюте», — говорится в сообщении.

Что известно о мероприятии

По данным Белого дома, среди участников саммита будут известные учредители криптопроектов, генеральные директора и инвесторы.

Возглавит мероприятие Дэвид Сакс, ответственный за политику американской администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.

А будет руководить процессом Бо Хайнс, исполнительный директор Рабочей группы президента по цифровым активам. Объявление о саммите прозвучало на фоне глобального падения крипторинки, что заставляет некоторых инвесторов опасаться, что «криптобум Трампа» подходит к концу.

Биткоин подешевел на 22% исторического максимума, которого он достиг в день инаугурации Трампа.

Общая рыночная капитализация всех криптовалют за последнюю неделю сократилась на 13%, по данным CoinGecko.

УНН По материалам:

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