Трамп продлил санции против рф — Finance.ua

Трамп продлил санции против рф Сегодня 12:38 — Казна и Политика

Трамп продлил санции против рф

Дональд Трамп подписал указ, которым еще на один год продлил санкции против россии, введенные в апреле 2021 года Джо Байденом из-за вредной внешней деятельности правительства рф и расширенные в марте 2022 года после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре США.

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Отмечается, что 15 апреля 2021 года президент США издал указ 14024, объявив режим чрезвычайной ситуации национального масштаба, в рамках которого могут вводиться санкции против физлиц и юрлиц, представляющих угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США из-за вредной иностранной деятельности правительства.

Уже 8 марта 2022 тогдашний глава Белого дома издал новый указ 14066, который расширил сферу действия чрезвычайной ситуации национального масштаба, указанной в указе 14024.

«Я продолжаю на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию, объявленную в указе 14024», — говорится в опубликованном документе за подписью Трампа.

Укрінформ По материалам:

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