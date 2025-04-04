Трамп планирует продать свою долю в Truth Social за $2,3 млрд — Finance.ua

Трамп планирует продать свою долю в Truth Social за $2,3 млрд Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

Трамп планирует продать свою долю в Truth Social за $2,3 млрд

Дональд Трамп планирует продать свою долю в компании Trump Media & Technology Group (TMTG), владеющей платформой Truth Social. Его пакет акций оценивается в $2,3 млрд.

Об этом сообщает The Telegraph.

Документы, представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), свидетельствуют, что Трамп готовит продажу 114 миллионов акций через публичные сделки. Сразу после этой новости акции TMTG упали на 8%.

Truth Social была создана в 2021 году после блокировки Трампа в Twitter из-за событий 6 января. Он заявил, что платформа должна противостоять «тирании крупных технологических компаний».

В ответ на новости о возможной продаже компания TMTG заявила, что документы только консолидируют предварительные регистрационные заявления и не означают изменение статуса акций.

В последнее время TMTG испытывает финансовые трудности — за год ее акции упали на 63%, а количество пользователей снижается. Трамп контролирует 52% акций компании через траст, которым управляет его сын Дональд Трамп-младший.

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С момента запуска в сентябре 2021 года акции TMTG торгуются на Nasdaq под тикером DJT. В 2023 году компания также стала первой, которая зарегистрировалась на биржевой платформе Texas Нью-Йоркской фондовой биржи.

Ранее Трамп заявлял, что не намерен продавать свою долю и что Truth Social является его главной платформой для коммуникации.

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