Трамп планирует продать свою долю в Truth Social за $2,3 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп планирует продать свою долю в Truth Social за $2,3 млрд

Фондовый рынок
10
Трамп планирует продать свою долю в Truth Social за $2,3 млрд
Трамп планирует продать свою долю в Truth Social за $2,3 млрд
Дональд Трамп планирует продать свою долю в компании Trump Media & Technology Group (TMTG), владеющей платформой Truth Social. Его пакет акций оценивается в $2,3 млрд.
Об этом сообщает The Telegraph.
Документы, представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), свидетельствуют, что Трамп готовит продажу 114 миллионов акций через публичные сделки. Сразу после этой новости акции TMTG упали на 8%.
Читайте также
Truth Social была создана в 2021 году после блокировки Трампа в Twitter из-за событий 6 января. Он заявил, что платформа должна противостоять «тирании крупных технологических компаний».
В ответ на новости о возможной продаже компания TMTG заявила, что документы только консолидируют предварительные регистрационные заявления и не означают изменение статуса акций.
В последнее время TMTG испытывает финансовые трудности — за год ее акции упали на 63%, а количество пользователей снижается. Трамп контролирует 52% акций компании через траст, которым управляет его сын Дональд Трамп-младший.
Читайте также
С момента запуска в сентябре 2021 года акции TMTG торгуются на Nasdaq под тикером DJT. В 2023 году компания также стала первой, которая зарегистрировалась на биржевой платформе Texas Нью-Йоркской фондовой биржи.
Ранее Трамп заявлял, что не намерен продавать свою долю и что Truth Social является его главной платформой для коммуникации.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems