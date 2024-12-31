Toyota Camry получила недорогую и экономичную версию в спортивном стиле — Finance.ua
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Toyota Camry получила недорогую и экономичную версию в спортивном стиле

Технологии&Авто
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Toyota Camry получила недорогую и экономичную версию в спортивном стиле
Toyota Camry получила недорогую и экономичную версию в спортивном стиле
В линейке Toyota Camry 2025 года появилась новая модификация Glorious Edition. Седан презентовали в Китае и именно там стартуют его продажи по цене от 202 800 юаней ($27 800).
Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Новая Toyota Camry Glorious Edition выдержана в спортивном стиле. Седан получил скромный аэродинамический обвес и 19-дюймовые литые диски. Кроме того, автомобиль отличается черными решеткой радиатора, спойлером и декором на кузове.
Toyota Camry получила недорогую и экономичную версию в спортивном стиле
Салон Toyota Camry украсили кожей и алькантарой, а также добавили оригинальную подсветку передней панели и дверных карт.
Toyota Camry получила недорогую и экономичную версию в спортивном стиле
Седан Toyota Camry Glorious Edition доступен только с гибридной установкой, которая пока недоступна для Camry на других рынках. 2,0-литровая бензиновая четвёрка и электромотор суммарно развивают 197 л. с. Средний расход топлива — 4,5 л на 100 км.
По материалам:
Фокус
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