Товарооборот Украины за год превысил $112 миллиардов: больше всего импортировали из Китая и Польши — Finance.ua

Товарооборот Украины за год превысил $112 миллиардов: больше всего импортировали из Китая и Польши
В 2024 году в Украину импортировали товаров на сумму $70,7 млрд, а экспортировали — на $41,6 млрд. В целом товарооборот вырос на 13% по сравнению с 2023 годом, когда он составлял $99,4 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $57, 4 млрд, что составляет 81% от общих объемов импортируемых товаров.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в 2024 году составила 0,51 долл./кг, что на 5% больше, чем в 2023 году.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай — $14,4 млрд;
- Польша — $7 млрд;
- Германия — $5,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $4,7 млрд;
- Испанию — на $2,9 млрд;
- Германию — на $2,8 млрд.
В общих объемах ввезенных в 2024 году товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $25 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 172,3 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $11,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 87,7 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические — $8,9 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 157,6 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $24,6 млрд;
- металлы и изделия из них — $4,4 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $3,5 млрд.
За 2024 год при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 311,3 млн грн.
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