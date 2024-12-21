Товарный импорт Украины приближается к довоенному уровню — Finance.ua
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Товарный импорт Украины приближается к довоенному уровню

Казна и Политика
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Товарный импорт Украины приближается к довоенному уровню
Товарный импорт Украины приближается к довоенному уровню
По итогам 11 месяцев 2024 года внешний товарооборот Украины составил 101,9 млрд долларов, что превысило показатель 2023 года (99,4 млрд долларов). Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+11,9 млрд долл.).
Об этом сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
«По сравнению с прошлым годом денежные объемы внешней торговли заметно ускорились, демонстрируя двузначные темпы роста как по экспорту, так и импорту», — говорится в сообщении.

Основные показатели внешней торговли

Экспорт товаров составил 38,3 млрд долл. (+17% или +5,5 млрд долл.), импорт — 63,6 млрд долл. (+11% или +6,4 млрд долл.).
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 25,3 млрд дол.
Товарный импорт Украины приближается к довоенному уровню
Благодаря тому, что экспорт рос быстрее импорта, внешне-торговый дефицит против аналогичного периода прошлого года изменился не так заметно (увеличился на 3% или на 0,8 млрд долл.).

Экспорт

Хотя экспорт значительно вырос благодаря стабильной работе морского коридора, хорошему урожаю предыдущего года и благоприятным ценам, он все же остался на 38% ниже довоенного уровня, главным образом из-за потерь в экспорте черных металлов.
  • 60% товаров отправляются в страны ЕС;
  • Топ-3 страны по экспорту: Польша (4,4 млрд долларов или 11,5% всего экспорта), Испания (2,7 млрд долларов), Германия (2,7 млрд долларов);
  • Топ-3 экспортных позиции: продовольственные товары (22,6 млрд долларов или 59% всего экспорта), металлы и изделия из них (4,1 млрд долларов), машины и оборудование (3,2 млрд долларов).

Импорт

Объем товарного импорта приблизился к показателям последнего года до начала войны, когда были зафиксированы рекордные объемы внешней торговли в истории независимой Украины.
  • в структуре импорта на страны ЕС приходится 50%;
  • Топ 3-х стран по импорту в Украину: Китай (13 млрд долл. или 20,4% всего импорта), Польша (6,3 млрд долл.), Германия (4,8 млрд долл.);
  • Топ-3 импортных позиций: машины, оборудование, транспорт (22,2 млрд долл. или 34,9% всего импорта), химическая продукция (10,7 млрд долл.), топливно-энергетические товары (8,2 млрд долл.).
По итогам 11 месяцев 2024 г. внешняя торговля Украины продолжает восстанавливаться.
По материалам:
Finance.ua
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