ТОП-5 стран, где лучше всего выходить на пенсию — Finance.ua

ТОП-5 стран, где лучше всего выходить на пенсию Сегодня 10:20 — Личные финансы

Как в Украине. По словам Министра социальной политики Виталия Музыченко, в 2021 году планировалось несколько этапов повышения пенсионного обеспечения, и с 1 октября состоятся перерасчеты, связанные с ростом минимальной заработной платы.

Так, увеличивается минимальная пенсия по возрасту для неработающих людей, достигших 65 лет, имеющих полный страховой стаж, а также для других категорий. Следующий этап в этом году предусмотрен с 1 декабря, когда увеличится прожиточный минимум.

В каких странах лучше всего выходить на пенсию. Эксперты рассмотрели ситуацию в 44 странах, дав им оценку согласно индексу, где наивысший возможный результат 100 баллов. Об этом сообщает Эксперты рассмотрели ситуацию в 44 странах, дав им оценку согласно индексу, где наивысший возможный результат 100 баллов. Об этом сообщает Money Wise , пишет u-news.com.ua.

Норвегия. С показателем GRI 81% Норвегия вернула себе первое место после четырех лет пребывания на третьем. Страна улучшила свои позиции по сравнению с 2021 годом, но все еще ниже своего показателя 87% в 2012-м. Среди прочего Норвегия выиграла от увеличения ожидаемой продолжительности жизни и увеличения расходов на здравоохранение.

Швейцария занимает второе место с 80%, причем общий балл снизился с 81% годом ранее. Это произошло из-за снижения индекса равенства и высокой безработицы, хотя страна может похвастаться четвертым по величине ВВП на душу населения.

Экологические факторы и индекс счастья в Швейцарии улучшили показатели этого года. Занять вторую строчку в рейтинге помогли также высокая ожидаемая продолжительность жизни и большие расходы на здравоохранение.

Исландия. После первого места в прошлом году Исландия продемонстрировала падение до 79%, заняв третье место в 2022-м. Важным фактором, снизившим оценку, являлся рост государственного долга. Однако страна заняла второе место по равенству доходов и качеству жизни.

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Ирландия. Ирландия удержала свое четвертое место с показателем 76% — небольшое снижение с 78% в 2021 году. Снижение произошло из-за роста безработицы и неравенства доходов, хотя Ирландия сохранила третий по величине ВВП на душу населения.

Австралия. Замыкая пятерку лидеров, Австралия набрала 75% в 2022 году по сравнению с 76% в 2021-м. Как и в других странах, снижение произошло в основном из-за падения субиндексов финансового и материального благополучия.

Зато в Австралии одни из самых лучших показателей качества воздуха и большая ожидаемая продолжительность жизни.

Соединенные Штаты заняли лишь 18 место, опустившись до 69% с 71% в 2021 году. Главной причиной стали безработица и неравенство доходов.

Справка Finance.ua:

В Украине существует несколько видов льготных пенсий. Их назначают с понижением пенсионного возраста тем, кто имеет вредный стаж. И немаловажным фактором при назначении пенсии является аттестация рабочего места.

В Минсоцполитики рассказали, будет ли повышение пенсий в следующем году.

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