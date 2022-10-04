Не только налоги: откуда Кабмин будет брать деньги на социальные выплаты и пенсии — Finance.ua

Не только налоги: откуда Кабмин будет брать деньги на социальные выплаты и пенсии Сегодня 09:04 — Казна и Политика

Не только налоги: откуда Кабмин будет брать деньги на социальные выплаты и пенсии

Все военные расходы Украина в 2023 году будет покрывать за счет собственных налоговых поступлений, в то время как социальные статьи госбюджета будут покрываться средствами от поступления кредитов и грантов.

Об этом в интервью изданию «Фокус» сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«88% наших доходов идут на войну. Войну мы будем покрывать за свой счет, и мы не будем сокращать расходы на войну ни при каких условиях. Если посмотреть другие статьи, то сегодня они покрываются за счет грантов, льготных кредитов и другого финансирования, в частности монетизации дефицита НБУ. На данный момент в проекте госбюджета-2023 большая часть такого финансирования — это внешние льготные ссуды на сумму почти 38 млрд долл., грантов — почти нет. Часть из этих 38 млрд долл. — ориентировочно половину — мы планируем получить в виде грантов», — отметил в интервью Даниил Гетманцев.

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По его словам, в 2023 году все социальные статьи бюджета покрываются за счет средств партнеров Украины. Однако также не отрицается и эмиссия гривны.

«И у нас есть еще один резерв — эмиссия Нацбанка, в этом году это 400 млрд грн, а в 2023 году она сократится до 200 млрд. Это должно отразиться на сдерживании инфляционных процессов», — сообщил Даниил Гетманцев.

Он также сообщил, что главный резерв для перевыполнения плана сбора налогов — это детенизация.

«Резерв один — детенизация. С декабря прошлого года прекращены скрутки по НДС. Конвертаторы, деятельность которых прекращена, сейчас доплачивают за предыдущие периоды — то, что украли в 2021 году. Основной резерв — это НДС. Также перевыполнение происходит и по акцизному налогу. Налоговый удалось прекратить деятельность спиртзаводов по второй форме, и прирост составляет 20-30% год в году. По табаку также есть рост», — отмечает глава комитета ВРУ по налогам.

Говоря об указанных в госбюджете макропоказателях, Даниил Гетманцев сказал, что оценивает их как реальные.

«Сегодня план роста ВВП 4,6% — это абсолютно реальный показатель роста от того уровня, на который экономика упадет в 2022 году (а это примерно 30%). Среднегодовой курс 42,2 тоже соответствует экономическим и социальным реалиям, да и инфляция тоже ... Это военный бюджет, во время подготовки которого отказались от иллюзий, и даже особых дискуссий по нему не будет», — уверен народный депутат.

Фокус По материалам:

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