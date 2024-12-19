ТОП-5 популярных инвестиционных монет мира (фото) — Finance.ua

ТОП-5 популярных инвестиционных монет мира (фото)
При определении популярных инвестиционных монет в современном мире рассматривается, в первую очередь, их ликвидность и возможность использования в качестве защиты от нестабильности и инфляции на финансовых рынках.
Finance.ua в новой статье предоставляет примеры монет, наличие или приобретение которых может стать поводом у вас для появления прибыли. Итак, ТОП-5 монет:
Золотая монета «Канадский кленовый лист»
Первой в списке будет золотая монета «Канадский кленовый лист» (в оригинале Gold Maple Leaf. — Ред.). На ее аверсе изображен профиль королевы Елизаветы II и сверху надпись Elizabeth II. Ниже указано 50 долларов и год выпуска монеты.
На реверсе изображен символ Канады — кленовый лист. Слева и справа от него указана чистота 999,9. Снизу есть надпись на английском «чистое золото» (Fine Gold). Вес 1 унция (31,1 г).
Американский орел (American Gold Eagle)
Золотые монеты этой серии (есть разные номиналы) выпускаются с 1986 года и являются самыми популярными и известными среди инвестиционных.
Состоят не только из золота. Для улучшения показателей прочности добавлены также серебро и медь. Обменивать и продавать легко. Пользуются высоким спросом.
Южноафриканский крюгерранд (South African Krugerrand)
Золотая монета в 22 карата с весом в 1 унцию выпускается в Южноафриканской республике. Крюгерранд считается классикой на интернациональных рынках. Спросом пользуется стабильно высоким. Монету и ее ценность признает весь мир.
Австралийский «Лунар» (Australian Lunar Series)
Золотые и серебряные монеты серии «Лунар» выпускаются Австралией с 1996 года.
Серия представлена в ограниченных тиражах, поэтому для коллекционеров и инвесторов привлекательна.
Австралийский кенгуру (Australian Gold Kangaroo)
Такие золотые монеты с изображением кенгуру начали выпускать с 1987 года. На австралийском рынке они являются одними из самых популярных. Australian Gold Kangaroo легко продавать и покупать. Ликвидностью обладают высокой.
Читайте больше о монетах мира в новой статье:
Популярные инвестиционные монеты: обзор самых выгодных вариантов
Поделиться новостью