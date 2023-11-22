ТОП-5 авто из США, которые чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

ТОП-5 авто из США, которые чаще всего покупают украинцы Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

ТОП-5 авто из США, которые чаще всего покупают украинцы

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3 тысяч подержанных легковушек, изготовленных в США.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Автомобили из США составляют 14% от всех впервые зарегистрированных в октябре подержанных авто.

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Наибольшая доля из этого количества (42%) — машины с бензиновыми двигателями. Почти 38% - электромобили, гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Дизельные авто охватили 6% этого сегмента авторынка.

В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

Tesla Model 3 — 433 ед.;

Tesla Model Y — 226 ед.;

Tesla Model S — 192 ед.;

Ford Escape — 182 ед.;

Jeep Cherokee — 170 ед.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших в октябре 2023 года украинский автопарк, составляет пять с половиной лет.

Справка Finance.ua:

украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа — регистрации таких авто по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 41%, по сравнению с сентябрем 2023-го — на 1%;

Исследование iSeeCars показало, какие подержанные автомобили подешевели меньше за последние пять лет. Лидером является Porsche 911, который с 2018 года в среднем подешевел всего на 9,3% или 18 094 доллара. Второе место занял Porsche 718 Cayman, потерявший 17,6%;

за последние пять лет. Лидером является Porsche 911, который с 2018 года в среднем подешевел всего на 9,3% или 18 094 доллара. Второе место занял Porsche 718 Cayman, потерявший 17,6%; Кстати, британские эксперты определили автомобили, владельцы которых чаще всего нарушают правила дорожного движения. По их словам, это связано с маркетинговыми кампаниями некоторых брендов.

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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