ТОП-3 самых популярных китайских брендов автомобилей в Украине — Finance.ua
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ТОП-3 самых популярных китайских брендов автомобилей в Украине

Технологии&Авто
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ТОП-3 самых популярных китайских брендов автомобилей в Украине
ТОП-3 самых популярных китайских брендов автомобилей в Украине
С начала года украинцы приобрели 1364 новых легковых авто, ввезенных из Китая.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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Большую часть из них составляют автомобили чисто китайских брендов (63%).
В ТОП-3 самых популярных в Украине китайских автомобильных брендов попали:
  1. BYD;
  2. Zeekr;
  3. Chery.
Доля BYD в украинских продажах новых легковушек китайских брендов составила 54%, Zeekr охватил 26%, а Chery — 7%.
Напомним, стоимость обучения в автошколе остается важным вопросом для тех, кто планирует получить водительское удостоверение.
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Цена обучения теории зависит от региона и формата занятий. В среднем она составляет от 3500 до 6500 грн.
Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД составляет 250 грн.
Занятия по вождению являются самым дорогим этапом обучения. Средняя стоимость одного урока (60 минут) варьируется от 600 до 1000 грн в зависимости от региона. Полный курс предусматривает около 40 часов практики, что в денежном эквиваленте составляет от 24000 до 40000 грн.

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По материалам:
Finance.ua
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