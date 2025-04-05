ТОП-3 самых популярных китайских брендов автомобилей в Украине — Finance.ua

ТОП-3 самых популярных китайских брендов автомобилей в Украине Сегодня 21:05 — Технологии&Авто

ТОП-3 самых популярных китайских брендов автомобилей в Украине

С начала года украинцы приобрели 1364 новых легковых авто, ввезенных из Китая.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Большую часть из них составляют автомобили чисто китайских брендов (63%).

В ТОП-3 самых популярных в Украине китайских автомобильных брендов попали:

BYD; Zeekr; Chery.

Доля BYD в украинских продажах новых легковушек китайских брендов составила 54%, Zeekr охватил 26%, а Chery — 7%.

Напомним, стоимость обучения в автошколе остается важным вопросом для тех, кто планирует получить водительское удостоверение.

Цена обучения теории зависит от региона и формата занятий. В среднем она составляет от 3500 до 6500 грн.

Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД составляет 250 грн.

Занятия по вождению являются самым дорогим этапом обучения. Средняя стоимость одного урока (60 минут) варьируется от 600 до 1000 грн в зависимости от региона. Полный курс предусматривает около 40 часов практики, что в денежном эквиваленте составляет от 24000 до 40000 грн.

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