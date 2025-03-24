Водителей, тормозящих перед камерами, будут наказывать: МВД готовит законопроект — Finance.ua
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Водителей, тормозящих перед камерами, будут наказывать: МВД готовит законопроект

Казна и Политика
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Водителей, тормозящих перед камерами, будут наказывать: МВД готовит законопроект
Водителей, тормозящих перед камерами, будут наказывать: МВД готовит законопроект
В Украине работает около 70 тысяч камер видеонаблюдения, однако отсутствие единого стандарта для их работы значительно снижает эффективность системы в борьбе с правонарушениями.
Многие украинские водители научились обходить камеры автофиксации: они специально снижают скорость перед камерами, а после их проезда снова превышают разрешенный лимит. Однако эксперты Министерства внутренних дел вместе с народными депутатами подготовили законопроект, который должен изменить подход к контролю скорости на дорогах.
Согласно новым правилам, планируется ввести измерение средней скорости автомобиля между двумя камерами наблюдения. Если этот показатель превысит норму, система автоматически зафиксирует нарушения. Таким образом, водителям больше не удастся уклоняться от штрафов, просто тормозя перед камерами.
Видеоматериалы камер наблюдения сегодня помогают раскрывать 90% преступлений и даже используются для идентификации российских военных преступников на временно оккупированных территориях. МВД планирует как можно быстрее принять новый законопроект, чтобы повысить эффективность системы фиксации нарушений и сделать невозможным обход правил дорожного движения.

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К тому же стоит напомнить, что в Украине штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами, поступают в адрес того, на кого официально зарегистрирован автомобиль — даже если за рулем находилось другое лицо.
По материалам:
uamotors
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