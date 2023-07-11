ТОП-10 вакансий, на которые срочно ищут работников — Finance.ua

ТОП-10 вакансий, на которые срочно ищут работников Сегодня 17:00 — Казна и Политика

ТОП-10 вакансий, на которые срочно ищут работников

Работодатели показали, на какие вакансии им нужны работники как можно быстрее, и из присланных предложений мы сформировали подборку.

Об этом пишет Work.ua.

Транспорт, логистика

Водитель-экспедитор на авто компании , Львов. Корпорация «Стас» в поиске ответственного и усердного водителя с правами категорий В, С и опытом работы. Сотрудник будет работать в пределах города на двух автомобилях компании Iveco и Reno, несколько раз в месяц будут междугородние выезды. Работодатель отмечает, что переработка при дальних выездах оплачивается почасово.

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Водитель на авто компании (Uber, Bolt) , Киев. Зарплата — 20 000−35 000 грн. Партнер UBER и Bolt, компания UHolding, приглашает водителей для работы в такси. Компания предоставляет водителю авто, которое будет находиться у него на постоянной основе, а также за счет фирмы будет осуществляться ремонт авто. Дополнительно компания отмечает, что предоставляет работникам бесплатное жилье и будет выплачивать 75% дохода от кассы.

Рабочие специальности, строительство

Кладовщик, комплектовщик, работник склада , Киев. Зарплата — 9 000 — 11 000 грн. Интернет-магазин AKS ищет кладовщика с ответственным, пунктуальным и активным подходом к работе. Обязанности включают прием и проверку товара, контроль порядка на складе, инвентаризацию, работу с 1С, CRM и сохранение товарно-материальных ценностей. Есть оплачиваемое обучение и возможность карьерного роста.

Колорист в малярно-кузовной цех , Киев. Работа будет состоять в подборе и корректировке красок, покраске, учете лакокрасочных материалов. Откликнуться приглашают соискателей с соответствующим опытом, ответственных, пунктуальных, аккуратных.

Финансы

Главный бухгалтер (МСФО, ВЭД), Киев. Зарплата — 70 000 грн. Рекрутинговое агентство Igea ищет специалиста компании из сферы агропромышленного комплекса. Рассмотрят кандидатов с профильным образованием, сертификатом о сдаче экзамена по МСФО, опытом работы в агрокомпаниях или производстве по ВЭД и управлению командой бухгалтеров до 10 человек. Задачи должности включают в себя написание учетной политики, организацию учета, контроль и ведение налогового учета и составление отчетности согласно МСФО. , Киев. Зарплата — 70 000 грн. Рекрутинговое агентство Igea ищет специалиста компании из сферы агропромышленного комплекса. Рассмотрят кандидатов с профильным образованием, сертификатом о сдаче экзамена по МСФО, опытом работы в агрокомпаниях или производстве по ВЭД и управлению командой бухгалтеров до 10 человек. Задачи должности включают в себя написание учетной политики, организацию учета, контроль и ведение налогового учета и составление отчетности согласно МСФО.

Бухгалтер , Киев. Зарплата — 22 000 грн. В вакансии сказано, что нужен специалист с опытом от 2 лет и знанием программ 1С Бухгалтерия 8.3 УТП, MS Office, MS. Excel. Требования также включают в себя базовые знания основ составления первичных документов, внимательность, грамотность и аналитический склад ума. Обязанности включают в себя ведение первичной документации, учет основных средств и материалов, продукции и работу с корреспонденцией.

Сфера продаж и обслуживания

Продавец-консультант , Львов. Зарплата — 18 000 — 25 000 грн (ставка +%). Работа в отделе электротехники строительного гипермаркета «Эпицентр». Нужны коммуникабельные, ориентированные на результат, старательные, инициативные кандидаты для работы с потенциальными покупателями, приема и выкладки товара.

Продавец-кассир, Львов. Зарплата — 12 000 — 15 000 грн. Ищет сеть супермаркетов Baker Market. Приглашают кандидатов без опыта, есть оплачиваемое обучение и возможность карьерного роста. Основные обязанности: обслуживание покупателей; контроль за наличием товара. , Львов. Зарплата — 12 000 — 15 000 грн. Ищет сеть супермаркетов Baker Market. Приглашают кандидатов без опыта, есть оплачиваемое обучение и возможность карьерного роста. Основные обязанности: обслуживание покупателей; контроль за наличием товара.

Администратор-учетчик, Львов. Зарплата — 13 000 грн, оплата почасовая. Еще одна вакансия от Baker Market. Компания ищет администратора, имеющего профессиональный опыт в ведении кассовой дисциплины, контроле и приеме товара, работе с поставщиками и участии в инвентаризации. Есть оплачиваемая стажировка, посменный график работы и комфортные условия труда. , Львов. Зарплата — 13 000 грн, оплата почасовая. Еще одна вакансия от Baker Market. Компания ищет администратора, имеющего профессиональный опыт в ведении кассовой дисциплины, контроле и приеме товара, работе с поставщиками и участии в инвентаризации. Есть оплачиваемая стажировка, посменный график работы и комфортные условия труда.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами (автобизнес), Киев. Компания «А-Грин» ищет специалиста для направления материалов для малярно-кузовного ремонта. Обязанности включают в себя сопровождение клиентов, продвижение брендов компании, увеличение продаж и контроль дебиторской задолженности. Компания предлагает высокую зарплату, комфортный офис, официальное трудоустройство и карьерный рост. Желательно иметь опыт работы с клиентами, а также автомаляра, иметь собственное авто. , Киев. Компания «А-Грин» ищет специалиста для направления материалов для малярно-кузовного ремонта. Обязанности включают в себя сопровождение клиентов, продвижение брендов компании, увеличение продаж и контроль дебиторской задолженности. Компания предлагает высокую зарплату, комфортный офис, официальное трудоустройство и карьерный рост. Желательно иметь опыт работы с клиентами, а также автомаляра, иметь собственное авто.

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