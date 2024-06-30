Топ-10 стран, из которых больше всего импортировали в Украину легковых автомобилей — Finance.ua

Топ-10 стран, из которых больше всего импортировали в Украину легковых автомобилей Сегодня 06:12 — Технологии&Авто

Топ-10 стран, из которых больше всего импортировали в Украину легковых автомобилей

За четыре месяца 2024 года в нашу страну импортировали 118,1 тысячи легковых авто, включая новые и подержанные.

Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.

Общую таможенную стоимость этих автомобилей оценили более чем в 1 млрд 544 млн долларов.

Крупнейшим поставщиком легковушек стала Германия. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

Германия — 23 608 единиц;

США — 19 289;

Китай — 12 044;

Япония — 12 009;

Корея — 6170;

Франция — 5 900;

Словакия — 5 878;

Мексика — 5240;

Великобритания — 5 149;

Чехия — 5071.

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