Топ-10 стран, из которых больше всего импортировали в Украину легковых автомобилей — Finance.ua

Топ-10 стран, из которых больше всего импортировали в Украину легковых автомобилей
За четыре месяца 2024 года в нашу страну импортировали 118,1 тысячи легковых авто, включая новые и подержанные.
Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.
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Общую таможенную стоимость этих автомобилей оценили более чем в 1 млрд 544 млн долларов.
Крупнейшим поставщиком легковушек стала Германия. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:
- Германия — 23 608 единиц;
- США — 19 289;
- Китай — 12 044;
- Япония — 12 009;
- Корея — 6170;
- Франция — 5 900;
- Словакия — 5 878;
- Мексика — 5240;
- Великобритания — 5 149;
- Чехия — 5071.
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