Топ-10 стран, из которых больше всего импортировали в Украину легковых автомобилей — Finance.ua
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Топ-10 стран, из которых больше всего импортировали в Украину легковых автомобилей

Технологии&Авто
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Топ-10 стран, из которых больше всего импортировали в Украину легковых автомобилей
Топ-10 стран, из которых больше всего импортировали в Украину легковых автомобилей
За четыре месяца 2024 года в нашу страну импортировали 118,1 тысячи легковых авто, включая новые и подержанные.
Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.

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Общую таможенную стоимость этих автомобилей оценили более чем в 1 млрд 544 млн долларов.
Крупнейшим поставщиком легковушек стала Германия. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

  • Германия — 23 608 единиц;
  • США — 19 289;
  • Китай — 12 044;
  • Япония — 12 009;
  • Корея — 6170;
  • Франция — 5 900;
  • Словакия — 5 878;
  • Мексика — 5240;
  • Великобритания — 5 149;
  • Чехия — 5071.
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По материалам:
Finance.ua
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