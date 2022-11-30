Топ-10 инициатив, которые собрали больше всего средств для Украины за 9 месяцев войны — Finance.ua

Топ-10 инициатив, которые собрали больше всего средств для Украины за 9 месяцев войны Вчера 19:01

Топ-10 инициатив, которые собрали больше всего средств для Украины за 9 месяцев войны

Крупнейшие фандрейзинги за девять месяцев полномасштабной войны собрали на нужды Украины 63 миллиарда гривен, подсчитала редакция Forbes.

Издание представило ренкинг фондов и инициатив, которые собрали больше всего денег с 24 февраля.

Топ-10 фандрезеров:

Национальный банк (21,5 млрд грн.);

World Central Kitchen (13,9 млрд);

United24 (8,5 млрд);

«Повернись живим» (5,3 млрд);

System Capital Management (3,5 млрд);

Фонд Сергея Притулы (3,2 млрд);

Телемарафон ARD, Германия (2,1 млрд);

Фонд Виктора Пинчука (1,8 млрд);

Фонд Razom, США (1,7 млрд);

Фонд Киевской школы экономики (1,5 млрд).

У Нацбанка есть два спецсчета для помощи Украине — на военные и гуманитарные нужды. Более 7,4 миллиарда гривен помощи поступило НБУ из-за границы — из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии и других стран, отмечает Forbes.

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World Central Kitchen платят украинским заведениям, чтобы они готовили для переселенцев, волонтеров и спасателей. Почти 70% пожертвований делают американцы.

United24 запустили в мае, самым эффективным амбассадором платформы стал Андрей Шевченко, а самым эффективным проектом — браслеты из последней партии металла из «Азовстали», от продажи которых собрали 159 миллионов гривен.

Из зарубежных инициатив в первую десятку попали телемарафоны со сбором средств для Украины немецкого телеканала ARD, а также фонд Razom, созданный украинской диаспорой Нью-Йорка.

The Village Україна По материалам:

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