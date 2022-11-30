Топ-10 инициатив, которые собрали больше всего средств для Украины за 9 месяцев войны — Finance.ua

Топ-10 инициатив, которые собрали больше всего средств для Украины за 9 месяцев войны
Крупнейшие фандрейзинги за девять месяцев полномасштабной войны собрали на нужды Украины 63 миллиарда гривен, подсчитала редакция Forbes.
Издание представило ренкинг фондов и инициатив, которые собрали больше всего денег с 24 февраля.
Топ-10 фандрезеров:
- Национальный банк (21,5 млрд грн.);
- World Central Kitchen (13,9 млрд);
- United24 (8,5 млрд);
- «Повернись живим» (5,3 млрд);
- System Capital Management (3,5 млрд);
- Фонд Сергея Притулы (3,2 млрд);
- Телемарафон ARD, Германия (2,1 млрд);
- Фонд Виктора Пинчука (1,8 млрд);
- Фонд Razom, США (1,7 млрд);
- Фонд Киевской школы экономики (1,5 млрд).
У Нацбанка есть два спецсчета для помощи Украине — на военные и гуманитарные нужды. Более 7,4 миллиарда гривен помощи поступило НБУ из-за границы — из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии и других стран, отмечает Forbes.
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World Central Kitchen платят украинским заведениям, чтобы они готовили для переселенцев, волонтеров и спасателей. Почти 70% пожертвований делают американцы.
United24 запустили в мае, самым эффективным амбассадором платформы стал Андрей Шевченко, а самым эффективным проектом — браслеты из последней партии металла из «Азовстали», от продажи которых собрали 159 миллионов гривен.
Из зарубежных инициатив в первую десятку попали телемарафоны со сбором средств для Украины немецкого телеканала ARD, а также фонд Razom, созданный украинской диаспорой Нью-Йорка.
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