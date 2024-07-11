Tesla повышает цены на свои авто в Европе из-за пошлин на электромобили, произведенные в Китае — Finance.ua

Tesla повышает цены на свои авто в Европе из-за пошлин на электромобили, произведенные в Китае Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Tesla повышает цены на свои авто в Европе из-за пошлин на электромобили, произведенные в Китае

Компания Tesla подняла цены на свои автомобили Model 3 в европейских странах, включая Германию, Нидерланды и Испанию, примерно на 1500 евро (1622 доллара) после того, как ЕС ввел пошлины на электромобили, произведенные в Китае.

Об этом пишет Reuters

Tesla, которая производит Model 3 в Шанхае и является крупнейшим экспортером электромобилей из Китая, предупредила в июне, что может поднять цены из-за тарифов, введенных 4 июля Европейской комиссией, чтобы противостоять тому, что она назвала потенциальным потоком несправедливых товаров.

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Сейчас комиссия ввела до ноября временные пошлины, которые составляют до 37,6% в зависимости от автопроизводителя.

Согласно данным комиссии, Tesla была классифицирована как сотрудничающая с расследованием Европейского Союза по этому делу и потому получила тариф в 20,8%, но попросила пересчитать его ставку.

Издание пишет, что BMW также попросил Брюссель снизить тариф на китайский электрический Mini, облагаемый наивысшей пошлиной, до 20,8%.

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Напомним, 4 июля Европейская комиссия ввела временную пошлину на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая.

Индивидуальные обязанности, применяемые к трем китайским производителям, включенным в выборку, следующие: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6

Другие производители BEV в Китае, прошедшие проверку, но не отобранные, подлежат средневзвешенной пошлине 20,8%. Для других компаний, не сотрудничавших с комиссией, пошлина составляет 37,6%.

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