Tesla добавит ряд новых полезных функций в свои электромобили — Finance.ua

Tesla добавит ряд новых полезных функций в свои электромобили Сегодня 03:36 — Технологии&Авто

Tesla добавит ряд новых полезных функций в свои электромобили

Tesla постоянно совершенствует свои автомобили с помощью обновлений программного обеспечения, добавляя новые функции удобства и безопасности как для новых, так и для существующих машин. Согласно Not A Tesla App, последнее обновление 2024.26, которое уже было выпущено для сотрудников Tesla, включает в себя технологии, которые понравятся родителям молодых водителей.

Новый родительский контроль позволит родителям ограничивать ускорение и устанавливать максимальную скорость электромобилей. Новый режим Chill даст обладателям уверенность в безопасности, позволяя подросткам использовать автомобиль с ограничениями. Это полезная функция, учитывая, что даже базовая модель Tesla Model 3 разгоняется до 97 км/ч за 5,8 секунд и достигает максимальной скорости 200 км/ч, что может оказаться опасным для неопытного 16-летнего водителя.

Читайте также Tesla продолжает терять покупателей: как меняется рынок электрокаров в 2024 году

Кроме того, родительский контроль позволяет родителям включать важные функции безопасности, такие как предупреждение о столкновении, автоматическое экстренное торможение и предупреждение о превышении скорости. Без PIN-кода родительского контроля водитель не сможет изменить настройки. Также, если подросток решит оставаться вне дома допоздна, Tesla может сообщить вам, если автомобиль используется слишком поздно, с помощью функции ночного комендантского часа на мобильном приложении Tesla.

Также с этим обновлением будет добавлен прогноз погоды, отображающий местные погодные условия и температуру на панели автомобиля. Электромобиль Tesla покажет значение индекса и символ AQI при плохом качестве воздуха. Производитель автомобилей также переделал меню в автомобиле, которое теперь включает в себя возможность планирования зарядки и предварительного охлаждения или подогрева батареи. С новым обновлением будут добавлены YouTube Music и Amazon Music.

Читайте также Поставки Tesla падают второй квартал подряд

Система навигации теперь может направлять водителя в более конкретные места, такие как определенный терминал в аэропорту. Кроме того, панель управления климатом была переделана для удобства использования, а скорость вентилятора автоматически снижается, когда водитель разговаривает по телефону (управление климатом должно быть в автоматическом режиме).

Пока не известно, когда это обновление будет выпущено, но ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.