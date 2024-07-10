Tesla продолжает терять покупателей: как меняется рынок электрокаров в 2024 году — Finance.ua

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Tesla продолжает терять покупателей: как меняется рынок электрокаров в 2024 году

Технологии&Авто
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Tesla продолжает терять покупателей: как меняется рынок электрокаров в 2024 году
Tesla продолжает терять покупателей: как меняется рынок электрокаров в 2024 году
Продажа электромобилей во втором квартале 2024 года показала неоднозначные результаты, что отражает более широкие отраслевые тенденции. Известные на протяжении многих лет автопроизводители, такие как General Motors, Ford и Hyundai, испытали значительный рост по сравнению с предыдущим годом.
При этом доля рынка Tesla продолжала снижаться. Об этом пишет Insideevs.

Что изменилось на рынке электрокаров в 2024 году

Компания General Motors сообщила об увеличении продаж электромобилей на 40% по сравнению со вторым кварталом 2023 года: было поставлено 21 930 электромобилей.
Продажа электромобилей Ford выросла на 61% по сравнению с прошлым годом и достигла 23 957 единиц. Такие модели как F-150 Lightning, Mustang Mach-E и E-Transit продемонстрировали наибольший рост.

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Hyundai и Kia достигли рекордных продаж электромобилей, а Kia America сообщила о самой высокой продаже электромобилей в первом полугодии за всю историю компании. Продажа Tesla в США упала, хотя компания все еще лидирует на рынке в целом.
BMW сообщила об увеличении продаж электромобилей на 23,8% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Но, несмотря на рост продаж электромобилей, остается несколько проблем. В частности, многие владельцы электрокаров, продавая свой первый автомобиль с электроустановкой, больше не решаются такие покупать.
50% владельцев электрокаров больше не купят авто с электроустановкой.
На это есть несколько причин:
  1. Высокие процентные ставки (в США, а в Китае и ЕС вводят новые пошлины для «чужих» электромобилей).
  2. Постоянное волнение по поводу запаса хода и проблем с инфраструктурой зарядных станций;
  3. Потребность в более доступных машинах.
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Аналитики прогнозируют, что Tesla может продолжать терять долю рынка в течение последующих лет. Это открывает возможности другим автопроизводителям увеличить свое присутствие на рынке электромобилей. Однако успех этих компаний зависит от их способности решать проблемы потребителей, предлагать конкурентоспособные цены и разрабатывать привлекательные доступные модели.
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