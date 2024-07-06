Из каких стран ввезли в Украину больше всего новых электромобилей — Finance.ua

Из каких стран ввезли в Украину больше всего новых электромобилей Сегодня 21:19 — Технологии&Авто

Из каких стран ввезли в Украину больше всего новых электромобилей

За 4 месяца с начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс. легковых электромобилей (5,5 тыс. новых и 15,9 тыс. подержанных).

Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.

Общая таможенная стоимость этого импорта составляет $476,3 млн.

Наибольшее количество новых электромобилей было ввезено из Китая — более 4,7 тыс. единиц на сумму $111,2 млн.

Пятерка стран — поставщиков новых электромобилей:

Китай — 4767 ед.

Япония — 242 ед.

Бельгия -151 ед.

Германия — 139 ед.

Великобритания — 78 ед.

Более трети (38%) подержанных электромобилей было импортировано из США — почти 6 тыс. единиц на сумму $102,2 млн.

Топ-5 стран — поставщиков подержанных электромобилей:

США — 5967 ед.

Германия — 2614 ед.

Корея — 1775 ед.

Великобритания — 1739 ед.

Китай — 1251 ед.

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