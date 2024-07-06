Из каких стран ввезли в Украину больше всего новых электромобилей — Finance.ua

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Из каких стран ввезли в Украину больше всего новых электромобилей

Технологии&Авто
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Из каких стран ввезли в Украину больше всего новых электромобилей
Из каких стран ввезли в Украину больше всего новых электромобилей
За 4 месяца с начала года в Украину было импортировано 21,4 тыс. легковых электромобилей (5,5 тыс. новых и 15,9 тыс. подержанных).
Об этом сообщает «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.
Общая таможенная стоимость этого импорта составляет $476,3 млн.
Наибольшее количество новых электромобилей было ввезено из Китая — более 4,7 тыс. единиц на сумму $111,2 млн.
Пятерка стран — поставщиков новых электромобилей:
  • Китай — 4767 ед.
  • Япония — 242 ед.
  • Бельгия -151 ед.
  • Германия — 139 ед.
  • Великобритания — 78 ед.
Более трети (38%) подержанных электромобилей было импортировано из США — почти 6 тыс. единиц на сумму $102,2 млн.
Топ-5 стран — поставщиков подержанных электромобилей:
  • США — 5967 ед.
  • Германия — 2614 ед.
  • Корея — 1775 ед.
  • Великобритания — 1739 ед.
  • Китай — 1251 ед.
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По материалам:
Finance.ua
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