Теперь в электронном кабинете водителя можно назначить и отменить надлежащего пользователя: как это сделать — Finance.ua

Теперь в электронном кабинете водителя можно назначить и отменить надлежащего пользователя: как это сделать Сегодня 15:11 — Личные финансы

Теперь в электронном кабинете водителя можно назначить и отменить надлежащего пользователя: как это сделать

Назначить надлежащего пользователя снова можно в электронном кабинете водителя.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

С 20 сентября можно назначить надлежащего пользователя транспортного средства и отменить такое назначение. Надлежащий пользователь — это физическое лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством.

«Делиться транспортным средством в условиях военного положения бывает жизненно важно. Однако нести ответственность за нарушение правил дорожного движения должен непосредственно водитель, находившийся за рулем, а не владелец транспортного средства. Особенно с работающей системой автоматической фото- и видеофиксации», — отметил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

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Инициировать назначение надлежащего пользователя в Электронном кабинете водителя может как владелец транспортного средства, делящийся своим авто, так и водитель, желающий на законных основаниях управлять этим авто. Следует знать определенные контактные данные друг друга, чтобы воспользоваться сервисом.

Как это работает

Владелец формирует заявку, водителю приходит письмо на email со ссылкой на переход в Электронный кабинет водителя для подтверждения заявки. Или наоборот, водитель бросает такой запрос через электронный кабинет водителя владельцу, тем же способом, указав email-адрес.

Переход по ссылке в письме переводит того, кто должен подтвердить шеринг транспортного средства, к заявке.

В конце такой заявки следует наложить электронную подпись как соответствующий метод идентификации личности.

Как только электронный документ был подписан с одной стороны, он приходит тому, кто инициировал процесс шеринга авто на подтверждение. Другой стороне тоже нужно поставить электронную подпись. Так оба пользователя, даже находясь на расстоянии друг от друга, знают, что заявка была рассмотрена и одобрена ими обоими.

Рассмотрение заявления по системе происходит автоматически. Обработка запросов занимает до 5 минут в реальном времени.

Результат — у водителя, назначенного надлежащим пользователем, появляется среди документов в Электронном кабинете водителя и в приложении «Дія» свидетельство о регистрации транспортного средства.

Какие документы нужно иметь в Электронном кабинете водителя, чтобы стать надлежащим пользователем:

водительское удостоверение соответствующей категории.

Какие документы нужно иметь в Электронном кабинете водителя, чтобы назначить надлежащего пользователя?

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Через электронный кабинет водителя можно и отменить шеринг авто. Для этого существует кнопка отмены назначения надлежащего пользователя. Она доступна владельцу транспортного средства. То есть владелец, который поделился своим авто, имеет возможность в любой момент передумать и отменить пользование авто.

На одно транспортное средство может быть назначен только один пользователь.

Стать надлежащим пользователем может только физическое лицо, имеющее национальное водительское удостоверение, отвечающее требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. В случаях, если основанием надлежащего пользования является оформление на лицо временного регистрационного талона или назначение работника надлежащим пользователем руководителем юридического лица, услуга предоставляется только в территориальных сервисных центрах МВД и при условии присутствия владельца транспортного средства и лица, которое планирует стать надлежащим пользователем.

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