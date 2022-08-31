Экзамен без автошколы: в Украине могут разрешить самостоятельную подготовку к сдаче теории вождения — Finance.ua
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Экзамен без автошколы: в Украине могут разрешить самостоятельную подготовку к сдаче теории вождения

Личные финансы
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Экзамен без автошколы: в Украине могут разрешить самостоятельную подготовку к сдаче теории вождения
Экзамен без автошколы: в Украине могут разрешить самостоятельную подготовку к сдаче теории вождения
В Украине предлагают сдавать экзамен по теории вождения для получения водительского удостоверения без обязательной подготовки в автошколе. То есть готовиться к такому тестированию могут разрешить самостоятельно.
Нововведение предусмотрено законопроектом № 7354, который уже рекомендовал принять Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Это означает, что документ в скором времени может быть рассмотрен в зале парламента.
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Если нардепы утвердят законопроект, а затем его подпишет президент, будущие водители в Украине смогут изучать теорию самостоятельно, без уроков в автошколе. Предполагается, что это уменьшит коррупцию в выдаче водительских прав.
«Во время проведения контроля все чаще бывают случаи нарушения должностными лицами автошкол порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей... Нередки случаи, когда человек вообще не посещает обучение, а лишь формально зачислен в автошколу, платя за это немалые средства», — говорится в пояснительной записке к документу.
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В то же время, документ раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении ВР. Там рекомендовали исправить некоторые нормы: например, предусмотреть наличие единых учебников для самоподготовки водителей и уточнить, какими будут ограничения для получения удостоверений для разных категорий транспортных средств.
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«Возникают сомнения в возможности введения самоподготовки, например, для водителей таких транспортных средств, как колесные тракторы, самоходные машины, сельскохозяйственная техника, автомобили с прицепами или полуприцепами, и предназначенные для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, автобусы, трамваи и троллейбусы», — отмечается в выводах управления.

Справка Finance.ua:

  • с 24 июля в Украине уже вступили в силу новые правила получения водительского удостоверения. Чтобы получить документ, водителям нужно сделать пять шагов — от теоретической подготовки в автошколе до практического экзамена в сервисном центре МВД. При этом теоретическое и практическое обучение, а также экзамены по их итогам полностью разделены;
  • также с конца марта для обмена или восстановления водительского удостоверения в Украине больше не нужна медицинская справка.

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По материалам:
Обозреватель
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