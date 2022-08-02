В «Электронном кабинете водителя» восстановлена часть онлайн-услуг — Finance.ua

В «Электронном кабинете водителя» восстановлена часть онлайн-услуг Сегодня 11:47 — Личные финансы

В «Электронном кабинете водителя» восстановлена часть онлайн-услуг

Электронном кабинете водителя от МВД Украины возобновили ряд онлайн-услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В кабинете водителя восстановили:

страхование — владельцы транспортных средств могут выбрать страховую компанию и приобрести страховой полис;

проверку транспортных средств по VIN-коду и персональным данным владельца. А еще вы можете заказать выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и проверить историю транспортного средства.

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В министерстве также отметили, что в кабинет водителя в скором времени будут подключены другие услуги:

заказ индивидуального номерного знака;

проверка штрафов;

управлением надлежащим пользователем.

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