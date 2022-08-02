В «Электронном кабинете водителя» восстановлена часть онлайн-услуг — Finance.ua

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В «Электронном кабинете водителя» восстановлена часть онлайн-услуг

Личные финансы
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В «Электронном кабинете водителя» восстановлена часть онлайн-услуг
В «Электронном кабинете водителя» восстановлена часть онлайн-услуг
В Электронном кабинете водителя от МВД Украины возобновили ряд онлайн-услуг.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В кабинете водителя восстановили:
  • страхование — владельцы транспортных средств могут выбрать страховую компанию и приобрести страховой полис;
  • проверку транспортных средств по VIN-коду и персональным данным владельца. А еще вы можете заказать выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и проверить историю транспортного средства.
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В министерстве также отметили, что в кабинет водителя в скором времени будут подключены другие услуги:
  • заказ индивидуального номерного знака;
  • проверка штрафов;
  • управлением надлежащим пользователем.

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По материалам:
Finance.ua
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