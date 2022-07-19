В Украине упростили процедуру восстановления водительского удостоверения — Finance.ua
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В Украине упростили процедуру восстановления водительского удостоверения

Технологии&Авто
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Многие украинские автомобилисты из-за войны остались без водительского удостоверения (например, оно могло сгореть вместе с автомобилем или квартирой).
Поэтому МВД упростило восстановление документа.
Как стало известно, восстановить утраченное водительское удостоверение можно примерно за 30 минут в любом работающем территориальном сервисном центре. Для восстановления необходим только паспорт. Вместо паспорта можно предоставить другие документы, удостоверяющие личность. Например, удостоверение беженца или разрешение на проживание на определенный срок.
Идентификационный номер предоставляется, если он есть. Между тем медицинская справка вообще не нужна. Во всяком случае, она не нужна во время военного положения. То есть практически для восстановления водительского удостоверения сейчас нужен только паспорт.
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Следует учесть, что эта услуга платная. Она стоит около 243 гривен. Еще нужно уплатить банковский сбор.
Напомним, ранее в Минцифры анонсировали появление новых услуг для владельцев авто в приложении «Дія».

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По материалам:
MMR
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