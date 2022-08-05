Тем, кто работает на захваченных территориях, страховой стаж не засчитывается — Минсоцполитики Сегодня 13:30 — Личные финансы

Тем, кто работает на захваченных территориях, страховой стаж не засчитывается — Минсоцполитики

Людям, работающим на временно неподконтрольных Украине территориях, страховой стаж не будет засчитываться.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

«Пока они не платят ЕСВ, их страховой стаж не будет засчитываться ни в каком виде», — сказала министр.

Также она сообщила, что на временно оккупированных территориях остается около трех миллионов пенсионеров.

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«С 2014 года на временно оккупированных территориях находилось 1,277 млн пенсионеров, из них 1,160 млн переназначились, то есть выезжали на подконтрольную территорию и подтвердили свой статус, а 117 тыс. человек не обращалось, и мы не знаем что с ними. С учетом новых оккупированных территорий таких пенсионеров около 3 млн», — сообщила Жолнович.

По ее словам, всем им по умолчанию начисляются пенсионные выплаты.

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«Если есть информация о смерти человека, то очевидно, что пенсионный фонд прекращает выплаты. И если мы увидим, что 6 месяцев мы начисляем, а движений средств по банку нет, мы приостанавливаем начисления. Именно приостанавливаем, потому что мы не знаем, или тот человек не может снять эти деньги, или с ним действительно уже что-то произошло. А так стараемся начислять, потому что все же презюмируем, что люди живы», — подчеркнула министр.

По ее словам, если по истечении шестимесячного срока, на который было приостановлено начисление пенсионных выплат, человек даст о себе знать, ему все будет доначислено.

«Подает заявление, дает признаки жизни — и все доначисляется. Я очень сильно надеюсь, что это не будет годы. Мы видим активные боевые действия, активные контрнаступления, мы будем освобождать село за селом», — отметила Жолнович.

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Укрінформ По материалам:

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