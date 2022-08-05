Зачисляется ли работнику в стаж период военной службы: юрист ответил на актуальные вопросы — Finance.ua

Зачисляется ли работнику в стаж период военной службы: юрист ответил на актуальные вопросы Сегодня 09:02 — Личные финансы

Зачисляется ли работнику в стаж период военной службы: юрист ответил на актуальные вопросы

Сейчас многие украинцы столкнулись с проблемой — их трудовая книжка обгорела в результате боевых действий, или ее потеряли на предприятии. Что делать в этом случае?

Ответ на этот и другие актуальные вопросы организации труда дал адвокат Игорь Ясько, передают Факты и комментарии.

По словам адвоката, если трудовая книжка (вкладыш в нее) пришла в негодность (обгорела, разорвана, загрязнена и прочее), то владелец или уполномоченный им орган по последнему месту работы выдает работнику дубликат трудовой книжки (вкладыш в нее). При этом на первой непригодной трудовой книжке делается надпись «Вместо выдан дубликат», а книжка возвращается ее владельцу. При трудоустройстве на новое место работы работник должен предъявить дубликат трудовой книжки.

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Как объяснил Игорь Ясько, право на ежегодный отпуск за демобилизованным работником сохраняется.

«По возвращении на работу демобилизованный работник имеет право на ежегодный отпуск. Поскольку положением статьи 82 КЗоТ Украины установлено, что в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитывается, в частности, время, когда работник фактически не работал, но за ним, согласно законодательству, сохранялось место работы (должность). Таким образом, период военной службы засчитывается работнику в стаж, который дает ему право получить ежегодный отпуск по месту работы», — объясняет Ясько.

В то же время, если на предприятие поступил е-больничный на мобилизованного работника, то предприятию не нужно оплачивать этот листок нетрудоспособности.

«Поскольку мобилизованный работник состоит на учете в воинской части, там ему и оплатят е-больничный. На предприятии за работником, призванным на военную службу, не сохраняется средний заработок на весь период службы (статьи 119 Кодекса законов о труде Украины), поэтому оплачивать этот больничный не нужно», — добавил адвокат.

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