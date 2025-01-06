Технологические лидеры прогнозируют новую эру в 2025 году — Finance.ua

Технологические лидеры прогнозируют новую эру в 2025 году Сегодня 02:37 — Технологии&Авто

Технологические лидеры прогнозируют новую эру в 2025 году, Фото: freepik

Технологические лидеры мира прогнозируют, что следующий этап новой эры искусственного интеллекта придет в 2025 году. В то же время, их прогнозы свидетельствуют о том, что перспективы ИИ в этом году до сих пор остаются неопределенными.

Об этом пишет Business Insider.

Изменения во взаимодействии людей и технологий

В частности, многие руководители считают, что взаимодействие людей с технологиями будет меняться и в дальнейшем, поэтому это, скорее всего, повлияет на рабочие места.

В то же время технический директор Amazon Вернер Фогельс в своем декабрьском блоге подчеркнул, что более целенаправленное использование технологий «меняет наши отношения с цифровым миром», поэтому люди предпочитают благополучие, а не стремление привлечь внимание к себе.

«Работники завтрашнего дня будут руководствоваться не только финансовым успехом и карьерным продвижением, но и более глубоким желанием создавать положительные изменения в мире», — добавил Фогельс.

Прогнозы протестов и изменений в работе

В свою очередь генеральный директор стартапа Hugging Face, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, Клеман Деланж прогнозирует более воинственную реакцию на ИИ.

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По его словам, «первый крупный общественный протест, связанный с искусственным интеллектом», состоится в 2025 году.

Также этот год покажет, сбудется ли прогноз, о котором Билл Гейтс говорит уже более 10 лет. В частности, он неоднократно заявлял, что до 2025 года две трети всех рабочих мест в США будут требовать определенного образования после окончания средней школы.

В то же время Фогельс считает, что в 2025 году пользователи технологии найдут более целенаправленные способы использования своих устройств.

В частности, в своем блоге он указал данные, связанные с использованием соцсетей и проблемами психического здоровья среди подростков в США, как на «индикатор необходимости переосмысления наших отношений с технологиями».

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«Каждый свайп, заголовок и оповещение тщательно разработаны, чтобы задеть нас», — заметил технический директор Amazon.

В свою очередь Клеман Деланж спрогнозировал, что другие потребители будут покупать более футуристичные устройства, такие как разрабатываемые работы Tesla и другими робототехническими компаниями.

«По меньшей мере, на 100 000 персональных роботов с искусственным интеллектом будет сделан предварительный заказ», — написал он в LinkedIn.

УНІАН По материалам:

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