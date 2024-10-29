ТЦК и правоохранительные органы будут обмениваться данными через электронную систему — Finance.ua

ТЦК и правоохранительные органы будут обмениваться данными через электронную систему Сегодня 11:15 — Казна и Политика

ТЦК и правоохранительные органы будут обмениваться данными через электронную систему

ТЦК и СП, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией о лицах, нарушивших правила военного учета и законодательство о мобилизационной подготовке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Порядок организации и ведения военного учета. Ключевым нововведением является внедрение электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД», — говорится в сообщении.

Для чего это нужно

В Минобороны говорят, что это позволит правоохранителям оперативно получать данные о нарушителях для их дальнейшего административного задержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ.

При отсутствии технической возможности обмена информацией постановление предусматривает альтернативные формы обращения в Нацполицию.

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«Принятые изменения направлены на оптимизацию комплектования сил обороны Украины и правоохранительных органов специального назначения. Цифровизация взаимодействия между ведомствами должна обеспечить более эффективное выполнение задач в сфере мобилизационной подготовки и военного учета», — отметили и министерстве.

«Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным», — подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.

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