Тарифы не повысят: на рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств — Finance.ua
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Тарифы не повысят: на рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств

Личные финансы
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Тарифы не повысят: на рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств
Тарифы не повысят: на рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств
Для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойной поставки Правительство утвердило постановление о возложении специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют ее в Европейский Союз.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными.
— Денис Шмыгаль, глава правительства.

Как отметил Шмыгаль, правительство делает все, чтобы находящиеся в сфере ответственности Кабинета Министров тарифы на ЖКУ, в частности, тарифы на электроэнергию, оставались стабильными.
«Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается», — подчеркнул премьер.

Справка Finance.ua:

  • во время действия военного положения запрещено отключать потребителей от каких-либо коммунальных услуг за неуплату, а также начислять пеню и другие виды штрафов. Однако когда военное положение закончится, за коммунальные услуги придется рассчитываться;
  • Верховная Рада предлагает освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах их компактного поселения;
  • Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предоставило разъяснение относительно начислений за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работу полотенцесушителей.
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По материалам:
Finance.ua
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