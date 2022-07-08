Тарифы не повысят: на рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств — Finance.ua

Тарифы не повысят: на рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств Сегодня 11:01 — Личные финансы

Тарифы не повысят: на рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств

Для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойной поставки Правительство утвердило постановление о возложении специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют ее в Европейский Союз.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными. — Денис Шмыгаль, глава правительства.

Как отметил Шмыгаль, правительство делает все, чтобы находящиеся в сфере ответственности Кабинета Министров тарифы на ЖКУ, в частности, тарифы на электроэнергию, оставались стабильными.

«Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается», — подчеркнул премьер.

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