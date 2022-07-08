Таможенный безвиз с ЕС заработает до конца года — Минфин Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Украину пригласили в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS), которую называют «таможенным безвизом» — правительство ожидает, что международное применение начнется в конце этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

При этом Украину пригласили в Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.

Решение принято по результатам рассмотрения выводов финальной Оценочной миссии Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Европейской комиссии.

«Таможенный безвиз» позволит украинскому бизнесу пользоваться такими упрощениями:

одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС и с Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией).

авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы;

украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах.

Ожидается, что приступить к международному применению NCTS Украина сможет уже в конце 2022 года. Для этого парламент должен принять законопроект № 7420, который в июне был принят в первом чтении, законопроекты о присоединении к двум конвенциям и осуществить все соответствующие международные процедуры.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS является важным шагом будущего членства Украины в ЕС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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