Таможенный безвиз с ЕС заработает до конца года — Минфин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Таможенный безвиз с ЕС заработает до конца года — Минфин

Казна и Политика
125
Украину пригласили в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS), которую называют «таможенным безвизом» — правительство ожидает, что международное применение начнется в конце этого года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
При этом Украину пригласили в Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.
Решение принято по результатам рассмотрения выводов финальной Оценочной миссии Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Европейской комиссии.
«Таможенный безвиз» позволит украинскому бизнесу пользоваться такими упрощениями:
  • одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС и с Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией).
  • авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы;
  • украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах.
Ожидается, что приступить к международному применению NCTS Украина сможет уже в конце 2022 года. Для этого парламент должен принять законопроект № 7420, который в июне был принят в первом чтении, законопроекты о присоединении к двум конвенциям и осуществить все соответствующие международные процедуры.
Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS является важным шагом будущего членства Украины в ЕС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.