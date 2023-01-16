Таиланд планирует с июня ввести налог для туристов: сколько придется заплатить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Таиланд планирует с июня ввести налог для туристов: сколько придется заплатить

Мир
33
Таиланд планирует с июня ввести налог для туристов: сколько придется заплатить
Таиланд планирует с июня ввести налог для туристов: сколько придется заплатить
Таиланд планирует начать взимать туристический сбор в размере 300 бат (около 9 долларов США) с июня 2023 года с путешественников, прибывающих в страну на самолетах.
Как пишет The Independent, сбор будет единоразовым и будет взыматься с авиапассажиров по прибытии в страну. Министр туризма страны Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что собранные средства пойдут на помощь туристам, пострадавшим в результате несчастных случаев, а также на развитие туристических направлений.
При этом, по его словам, с иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничный пропуск, сборы взиматься не будут.
«Взимание сборов с туристов, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения, например, определения того, должна ли сумма сбора быть меньше 300 бат, поскольку средняя продолжительность пребывания таких гостей составляет всего одну-две ночи», — ранее также заявлял министр туризма Таиланда.
Такой шаг был впервые предложен в прошлом году, теперь же профильное министерство окончательно согласовало сумму и метод сбора налога. Предложение о введении дополнительного сбора для туристов с июня 2023 года еще должен утвердить Кабинет министров Таиланда.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.