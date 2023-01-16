Таиланд планирует с июня ввести налог для туристов: сколько придется заплатить — Finance.ua

Таиланд планирует с июня ввести налог для туристов: сколько придется заплатить Сегодня 06:21 — Мир

Таиланд планирует с июня ввести налог для туристов: сколько придется заплатить

Таиланд планирует начать взимать туристический сбор в размере 300 бат (около 9 долларов США) с июня 2023 года с путешественников, прибывающих в страну на самолетах.

Как пишет The Independent , сбор будет единоразовым и будет взыматься с авиапассажиров по прибытии в страну. Министр туризма страны Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что собранные средства пойдут на помощь туристам, пострадавшим в результате несчастных случаев, а также на развитие туристических направлений.

При этом, по его словам, с иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничный пропуск, сборы взиматься не будут.

«Взимание сборов с туристов, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения, например, определения того, должна ли сумма сбора быть меньше 300 бат, поскольку средняя продолжительность пребывания таких гостей составляет всего одну-две ночи», — ранее также заявлял министр туризма Таиланда.

Такой шаг был впервые предложен в прошлом году, теперь же профильное министерство окончательно согласовало сумму и метод сбора налога. Предложение о введении дополнительного сбора для туристов с июня 2023 года еще должен утвердить Кабинет министров Таиланда.

УНІАН По материалам:

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