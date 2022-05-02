ІТ-армия атаковала более 190 ресурсов рф в неделю — Finance.ua

ІТ-армия атаковала более 190 ресурсов рф в неделю

Сегодня 14:34 — Криминал

Как сообщает Минцифра, ІТ-армия атаковала более 190 российских онлайн-ресурсов в неделю. Среди них системы электронной отчетности, тендерные площадки, «Северсталь».

На прошлой неделе атаки на ресурсы 1С и другие системы были столь удачными, что их продолжили и на этой.

Была также парализована работа десятков площадок, что привело к срыву торгов. Из-за массивной атаки российской компании «Северсталь» пришлось спрятать свои ресурсы от мира по геоблоку.

Россияне задействовали максимально возможную мощность кибератак по Украине.

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