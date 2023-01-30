Suzuki выйдет с электромобилями на рынок Европы — Finance.ua

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Suzuki выйдет с электромобилями на рынок Европы

Технологии&Авто
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Suzuki выйдет с электромобилями на рынок Европы
Suzuki выйдет с электромобилями на рынок Европы
Японская автомобилестроительная компания Suzuki представила свою новую стратегию, в рамках которой начнет продавать электромобили в Японии, Европе и Индии.
Об этом сообщает NHK.
Suzuki начнет производить малолитражные аккумуляторные электромобили для коммерческого использования в Японии в финансовом году, который начнется в апреле.
Это будут первые электромобили компании.
Более того, автомобилестроитель планирует расширить линейку, включив в нее компактные внедорожники и пассажирские малолитражки, представив в общей сложности шесть моделей до 2030 финансового года.
Также компания начнет продавать аккумуляторные электромобили в Европе в 2024 финансовом году. Она добавит внедорожники и малолитражные электромобили В-класса, представив пять моделей к 2030 году финансового года.
Кроме этого, автопроизводитель приступит к продаже аккумуляторных электромобилей в Индии в 2024 финансовом году и расширит линейку до шести моделей до 2030 финансового года.
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По материалам:
Укрінформ
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