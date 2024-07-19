💔 Существует ли страховка от разбитого сердца? Угадайте, какие страховые полисы существуют, а какие выдумка — Finance.ua

💔 Существует ли страховка от разбитого сердца? Угадайте, какие страховые полисы существуют, а какие выдумка Сегодня 14:45 — Страхование

💔 Существует ли страховка от разбитого сердца? Угадайте, какие страховые полисы существуют, а какие выдумка

Обычно люди покупают страховку, чтобы соблюдать закон или уберечь себя от понятных опасностей: ДТП, ограблений, болезней, несчастных случаев. Но есть такие программы страхования, которые кажутся невозможными.

Попытайтесь угадать, какие страховые полисы существуют на самом деле, а какие мы придумали, чтобы точно знать, в каких ситуациях можно рассчитывать на страховую защиту 😉

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