💔 Существует ли страховка от разбитого сердца? Угадайте, какие страховые полисы существуют, а какие выдумка — Finance.ua

💔 Существует ли страховка от разбитого сердца? Угадайте, какие страховые полисы существуют, а какие выдумка
Обычно люди покупают страховку, чтобы соблюдать закон или уберечь себя от понятных опасностей: ДТП, ограблений, болезней, несчастных случаев. Но есть такие программы страхования, которые кажутся невозможными.
Попытайтесь угадать, какие страховые полисы существуют на самом деле, а какие мы придумали, чтобы точно знать, в каких ситуациях можно рассчитывать на страховую защиту 😉
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