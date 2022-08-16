Судно с зерном для Африки вышло из порта «Южный» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Судно с зерном для Африки вышло из порта «Южный»

Казна и Политика
80
Судно Brave Commander сегодня утром, 16 августа, с зерном для Африки покинуло порт «Южный». Им доставят 23 тысяч тонн пшеницы.
Судно с зерном для Африки вышло из порта «Южный»
Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры.
Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии.
На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тыс. тонн пшеницы.
Министерство инфраструктуры и ООН прорабатывают возможности наращивания поставок продовольствия для социально незащищенных слоев населения Африки.
В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 17 судов отправились из украинских портов. На их борту более 475 тысяч тонн агропродукции.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.