Судно с зерном для Африки вышло из порта «Южный» — Finance.ua

Судно с зерном для Африки вышло из порта «Южный» Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Судно Brave Commander сегодня утром, 16 августа, с зерном для Африки покинуло порт «Южный». Им доставят 23 тысяч тонн пшеницы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры.

Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии.

На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тыс. тонн пшеницы.

Министерство инфраструктуры и ООН прорабатывают возможности наращивания поставок продовольствия для социально незащищенных слоев населения Африки.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 17 судов отправились из украинских портов. На их борту более 475 тысяч тонн агропродукции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.