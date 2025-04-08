Суд взыскал с компании, которая должна была строить метро на Виноградарь, 78 млн грн инфляционных потерь — Finance.ua
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Суд взыскал с компании, которая должна была строить метро на Виноградарь, 78 млн грн инфляционных потерь

Криминал
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Суд взыскал с компании, которая должна была строить метро на Виноградарь, 78 млн грн инфляционных потерь
Суд взыскал с компании, которая должна была строить метро на Виноградарь, 78 млн грн инфляционных потерь
Суд принял решение взыскать с предприятия, которое должно было строить метро на Виноградарь, 78 миллионов гривен инфляционных потерь.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Согласно законодательству, в случае безосновательного получения средств начисляются проценты за их использование.
По иску Киевской городской прокуратуры Хозяйственный суд принял решение взыскать с недобросовестного подрядчика 3% годовых и инфляционные потери на сумму 78 млн грн за весь период пользования бюджетными средствами.
Напомним, Верховный Суд завершил дело по иску Киевской городской прокуратуры, взыскав более 139 млн грн с компании, которая должна была строить метро от Сырца до Виноградаря, но вместо выполнения работ положила выделенные бюджетные средства на депозит.
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Столичная прокуратура обратилась в суд еще в 2021 году с требованием взыскать полученные проценты в пользу городской громады.
В апреле и октябре 2024 года Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворили иск прокурора и приняли решение взыскать с подрядной организации в бюджет столицы начисленные проценты.
Подрядчик не согласился с указанными решениями судов и подал иск в Верховный Суд, который отказал в удовлетворении кассационной жалобы громады и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций.
Как известно, предыдущим подрядчиком строительства метро на Виноградарь является АО «Киевметрострой». В ноябре 2018 года Киевский метрополитен и «Киевметрострой» заключили договор. Метрополитен успел заплатить 4 миллиарда гривен (включая НДС). После окончания всех судебных дел часть аванса должна возвратиться на бюджетный счет столичного метрополитена.
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В конце 2019 года акционеры «Киевметростроя» решили досрочно изменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года новый председатель наблюдательного совета объявил, что сроки завершения строительных работ переносятся еще на один год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета «Киевметростроя» и его подразделений.
В декабре 2023 года КП Киевский метрополитен в судебном порядке расторг договор с этой компанией. Причина — неудовлетворительные сроки выполнения строительных работ.
13 июня 2024 года столичный метрополитен объявил тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии в направлении жилмассива Виноградарь, стоимость которого составляет 13,96 миллиарда гривен. Победу в конкурсе одержала компания «Автострада», которая ранее занималась восстановлением аварийного тоннеля между станциями «Демеевская» и «Лыбидская».
По материалам:
Діло
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