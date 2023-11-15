Суд признал правомерность национализации ПриватБанка — Finance.ua

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Суд признал правомерность национализации ПриватБанка

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Суд признал правомерность национализации ПриватБанка
Суд признал правомерность национализации ПриватБанка
Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства и подтвердил невозможность возврата банка бывшим владельцам.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
В частности, суд 15 ноября 2023 года отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Национальному банку, Кабинету Министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которым были признаны противоправными и отменены решения органов государственной власти о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.
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«Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возврата ПриватБанка бывшим владельцам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен. Также следует констатировать, что все решения государственных органов по национализации ПриватБанка действуют», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического. департамента НБУ Виктор Григорчук.
По словам Виктора Григорчука, судом применен Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ, поскольку исковые требования по делу не отвечают положениям данного закона.
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Напомним, 18 декабря 2016 года Национальный банк Украины принял решение о признании ПриватБанка неплатежеспособным и последующем выводе с рынка с участием государства и обратился к правительству с предложением обрести право собственности на акции банка.
Это решение основывалось на уменьшении размера регулятивного капитала до отрицательного значения. Нехватка в капитале ПриватБанка была подтверждена, в частности, независимой международно признанной аудиторской компанией. Акционеры банка не выполнили взятые на себя обязательства по его финансовому оздоровлению.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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