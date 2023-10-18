Суд частично снял арест с корпоративных прав «Киевстара» и lifecell — Finance.ua

Суд частично снял арест с корпоративных прав «Киевстара» и lifecell Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Суд частично снял арест с корпоративных прав «Киевстара» и lifecell

Шевченковский районный суд города Киева исправил свое постановление от 4 октября об аресте всех акций мобильных операторов «Киевстар» и lifecell.

Об этом говорится в решении от 13 октября, пишет Forbes.

В частности, судья исправил описку и наложил арест на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% «Киевстара». Соответствующее ходатайство поступило от Офиса Генерального прокурора.

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В нем сказано, что прокурором в ходатайстве о наложении ареста на имущество была допущена описка, которая в дальнейшем также отражена в определении следственного судьи, а именно, указано ошибочно о наложении ареста на:

корпоративные права в виде 100% уставного капитала ООО «Лайфселл», принадлежащих иностранной Lifecell Ventures Cooperatief UA

на 99,9% уставного капитала ЧАО «Киевстар», принадлежащих иностранному юридическому лицу Veon Holdings BV

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«Следственный судья, исследовав материалы ходатайства, заявление об исправлении описки, пришел к выводу о необходимости устранения указанного недостатка в определении суда путем исправления описки…» — сказано в постановлении, которое было обнародовано 17 октября.

Суд постановил, что следует считать верным наложение ареста на корпоративные права в виде 19,8% уставного капитала ООО «Лайфселл» и на 47,85% уставного капитала ЧАО «Киевстар».

В остальной части судебное решение осталось без изменений.

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