Суд частично снял арест с корпоративных прав «Киевстара» и lifecell — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суд частично снял арест с корпоративных прав «Киевстара» и lifecell

Фондовый рынок
48
Суд частично снял арест с корпоративных прав «Киевстара» и lifecell
Суд частично снял арест с корпоративных прав «Киевстара» и lifecell
Шевченковский районный суд города Киева исправил свое постановление от 4 октября об аресте всех акций мобильных операторов «Киевстар» и lifecell.
Об этом говорится в решении от 13 октября, пишет Forbes.
В частности, судья исправил описку и наложил арест на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% «Киевстара». Соответствующее ходатайство поступило от Офиса Генерального прокурора.
Читайте также
В нем сказано, что прокурором в ходатайстве о наложении ареста на имущество была допущена описка, которая в дальнейшем также отражена в определении следственного судьи, а именно, указано ошибочно о наложении ареста на:
  • корпоративные права в виде 100% уставного капитала ООО «Лайфселл», принадлежащих иностранной Lifecell Ventures Cooperatief UA
  • на 99,9% уставного капитала ЧАО «Киевстар», принадлежащих иностранному юридическому лицу Veon Holdings BV
Читайте также
«Следственный судья, исследовав материалы ходатайства, заявление об исправлении описки, пришел к выводу о необходимости устранения указанного недостатка в определении суда путем исправления описки…» — сказано в постановлении, которое было обнародовано 17 октября.
Суд постановил, что следует считать верным наложение ареста на корпоративные права в виде 19,8% уставного капитала ООО «Лайфселл» и на 47,85% уставного капитала ЧАО «Киевстар».
В остальной части судебное решение осталось без изменений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.