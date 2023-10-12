Суд арестовал активы lifecell. Оператор отреагировал — Finance.ua

Суд арестовал активы lifecell. Оператор отреагировал Сегодня 11:17 — Фондовый рынок

Суд арестовал активы lifecell. Оператор отреагировал

Шевченковский районный суд арестовал активы, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Крупнейшим арестованным активом оказались 100% уставного капитала ООО «Лайфселл».

Реакция компании

В компании сообщили, что lifecell продолжает предоставлять услуги украинцам в обычном режиме.

«Наложение ареста на корпоративные права подсанкционных лиц не влияет на операционную деятельность компании lifecell, оператор продолжает работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Компания lifecell полностью принадлежит одной из крупнейших компаний Турции в области телекоммуникационных и технологических услуг — Turkcell. 54% акций Turkcell находятся в свободном обращении на Стамбульской и Нью-Йоркской фондовых биржах. Фонд благосостояния Турецкой Республики (TWF) владеет 26,2% акций Turkcell, что дает ему право назначать большинство членов совета директоров и номинировать председателя правления.

Остальные 19,8% акций Turkcell принадлежат IMTIS Holdings S.à.rl, компании, в свою очередь полностью принадлежащей International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor (нидерландский фонд), не имея в нем мест в совете директоров и никаких привилегий, контроля или влияния на Turkcell или lifecell.

«Таким образом, Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов не имеют никакого контроля или влияния на Turkcell и lifecell. Кроме того, обе компании строго придерживаются установленных механизмов комплаенса и внутреннего контроля, введенных органами власти США, Великобритании, ЕС и Украины», — отмечают в компании.

Напомним, ранее суд арестовал 100% ЧАО «Киевстар», контролируемое российскими олигархами через нидерландскую компанию Veon Ltd.

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